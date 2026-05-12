Manchester in Friuli: Norman Beaker, echi blues tra le corde di una leggenda

TAVAGNACCO – E’ il custode di un suono antico, forgiato tra le nebbie industriali e i club leggendari della Gran Bretagna. E’ l’anima che ha dialogato con i giganti della musica, condividendo il respiro del palco con artisti del calibro di BB King e Jack Bruce. E’ Norman Beaker, una stella che brilla fissa nella Hall of Fame of British Blues accanto a miti come Eric Clapton e Jeff Beck.

Cercare la rarità di un accordo capace di vibrare nel silenzio dell’anima. Scoprire l’autenticità di un trio che non si limita a suonare, ma trasforma ogni nota in un racconto di vita vissuta. Creare quelle preziose iniziative che, pur non essendo numerose, sanno nutrire il cuore con la forza della musica vera. E’ questo il verbo del Folk Club Buttrio.

Ora, immaginate la luce morbida di un pomeriggio di maggio che filtra tra le poltrone del Teatro Bon di Colugna, poi la suggestione di un incontro dove la maestria internazionale si fonde con l’accoglienza profonda della nostra terra. Quindi di lasciarvi cullare da un ritmo ancestrale forgiato da una passione che sfida i decenni.

Sarà una domenica dedicata alla bellezza, orchestrata da Mr. folk Marco Miconi insieme alla Fondazione Bon e “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Sarà un’occasione per vivere l’eccellenza in un clima intimo, quasi sospeso, lontano dal rumore del quotidiano. O, più semplicemente, un momento per essere presenti e lasciarsi attraversare dal blues.

Così il 17 maggio, ore 17.30, il sipario si aprirà su una storia straordinaria. Le porte del teatro accoglieranno i sognatori già dalle 17, offrendo uno spazio di attesa e condivisione. Per chi desidera riservare un posto in questo viaggio, il dialogo resta aperto al 348 8138003 o scrivendo a info@folkclubbuttrio.it.

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