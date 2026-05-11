Trieste, entra in Questura e tenta di strappare la pistola a una poliziotta: scatta il vertice sicurezza

Momenti di forte tensione sabato pomeriggio nella Questura di Trieste, dove un uomo di 47 anni ha aggredito una poliziotta tentando di sottrarle la pistola d’ordinanza. L’episodio, avvenuto all’interno dell’edificio di via del Teatro Romano, ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra gli agenti presenti.

L’uomo sarebbe lo stesso soggetto ritenuto responsabile dell’incendio allo stabilimento Startech di San Dorligo della Valle. Dopo l’aggressione è stato bloccato e ammanettato dagli agenti intervenuti in soccorso della collega.

Convocata una riunione straordinaria

La Questura ha deciso di affrontare il caso con la massima attenzione. Per questo motivo è stata convocata una riunione interna finalizzata ad analizzare quanto accaduto e a valutare possibili interventi per aumentare la sicurezza all’interno della struttura.

Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe anche un possibile rafforzamento della vigilanza agli ingressi, con controlli più rigidi per l’accesso agli uffici di polizia.

L’episodio riporta inevitabilmente alla memoria il tragico precedente del 2019, quando i poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego vennero uccisi all’interno della Questura da Alejandro Meran. Dopo quel duplice omicidio erano già stati introdotti nuovi protocolli di sicurezza.

La ricostruzione dell’accaduto

Secondo quanto emerso, il 47enne si era inizialmente presentato in Questura dichiarando di voler sporgere denuncia. A causa del suo stato di agitazione, era stato però fermato da un piantone e invitato ad allontanarsi.

Poco dopo, l’uomo sarebbe riuscito comunque a entrare dal cancello principale approfittando dell’accesso di un’altra persona convocata per un obbligo di firma.

Una volta all’interno dell’edificio avrebbe raggiunto una poliziotta tentando di strapparle l’arma di servizio. La situazione è degenerata in pochi istanti, ma il tempestivo intervento degli altri agenti ha evitato conseguenze ancora più gravi.

Le accuse nei confronti del 47enne

Oltre alle indagini relative all’attentato incendiario alla Startech, l’uomo dovrà ora rispondere anche dell’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Nel frattempo la Questura prosegue gli approfondimenti sull’episodio, mentre cresce l’attenzione sulla gestione della sicurezza negli edifici delle forze dell’ordine.

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