Fuga sulla Pontebbana: 5 chili di hashish nascosti nelle proteine “fragola e banana”

Un normale controllo stradale si è trasformato in un inseguimento lungo la Statale 13 Pontebbana, nel territorio di Reana del Rojale. Gli agenti della Polizia locale avevano intimato l’alt a una piccola utilitaria in transito, che inizialmente aveva accostato senza opporre resistenza.

Improvvisamente, però, il conducente ha deciso di ripartire nel tentativo di fuggire, cercando di seminare la pattuglia tra il traffico. Ne è nato un breve inseguimento, durante il quale gli operatori sono riusciti a mantenere il controllo della situazione, evitando rischi per gli altri automobilisti.

Il veicolo è stato quindi bloccato in sicurezza dopo poche centinaia di metri, mettendo fine al tentativo di fuga.

Il conducente e il comportamento sospetto

Alla guida dell’auto si trovava un cittadino pakistano di 26 anni, residente a Udine. Durante le operazioni di identificazione, il giovane ha mostrato un atteggiamento particolarmente nervoso, elemento che ha subito insospettito gli agenti.

Proprio questo comportamento ha spinto la Polizia locale ad approfondire i controlli, procedendo con un’ispezione accurata del veicolo. Una scelta che si è rivelata decisiva per far emergere ciò che il conducente stava cercando di nascondere.

La scoperta della droga “mascherata”

All’interno dell’auto, gli agenti hanno rinvenuto oltre cinque chili di hashish, suddivisi in panetti. Il dettaglio più curioso riguarda il modo in cui lo stupefacente era stato occultato:

la droga era infatti nascosta dentro confezioni di “proteine al gusto fragola e banana”, probabilmente per confondere eventuali controlli e mascherare il contenuto.

Un espediente che però non è bastato a sfuggire all’attenzione degli operatori, che hanno sequestrato l’intero quantitativo.

Un carico destinato al mercato locale

Secondo le prime stime, il valore della sostanza stupefacente sequestrata supera i 50 mila euro. Si tratta di una quantità significativa, destinata con ogni probabilità al mercato locale dello spaccio.

Il sequestro rappresenta quindi un duro colpo al traffico di droga nella zona, oltre a confermare l’importanza dei controlli stradali nella prevenzione e repressione di questi reati.

Arresto e trasferimento in carcere

Il 26enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione della Procura della Repubblica, è stato successivamente trasferito nel carcere di via Spalato a Udine, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione della Polizia locale di Reana del Rojale si conclude così con un risultato rilevante, frutto di attenzione e prontezza durante un controllo che, inizialmente, sembrava di routine.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook