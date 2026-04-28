Primo maggio a Trieste: tre cortei, comizi e feste tra città e Carso

Il Primo maggio a Trieste si conferma una giornata ricca di iniziative tra cortei, comizi e momenti di festa. Come da tradizione, il capoluogo regionale celebra la festa del lavoro con tre manifestazioni principali distribuite tra città e Carso.

Nel centro di Trieste, il corteo più partecipato partirà alle 9 da campo San Giacomo, punto di ritrovo storico per i lavoratori e le organizzazioni sindacali. Il percorso si concluderà intorno alle 11 in piazza Unità d’Italia, dove è previsto il comizio di Vera Buonomo, esponente della segreteria nazionale della Uil.

Anche negli altri territori sono previste manifestazioni: a Muggia, il corteo prenderà il via alle 10 dai Giardini Europa, con arrivo in piazza Marconi alle 11:15. Sul Carso, invece, la partenza è fissata alle 9:45 da Aurisina, con arrivo a Santa Croce alle 11, lungo un percorso che unisce simbolicamente le comunità del territorio.

Le feste dal Carso a Borgo San Sergio

Accanto alle manifestazioni istituzionali, il Primo maggio triestino è caratterizzato da una ricca proposta di eventi popolari, tra musica, enogastronomia e socialità.

Nel Carso, il tradizionale tendone organizzato da Rifondazione Comunista si sposta quest’anno a Sgonico. Qui, dalle 12 apriranno i chioschi, mentre nel pomeriggio – a partire dalle 15:30 – si alterneranno diverse esibizioni, tra cui il Coro sociale triestino, il Coro Pinko Tomazic e il Gruppo Ovce, seguiti dallo spettacolo dei Nebojsega.

Sempre sul territorio carsico, alla Casa del popolo di Sottolongera, il Comitato territoriale Arci propone una giornata all’insegna della convivialità: griglie accese dalle 12 e musica dal vivo fino al tramonto.

Musica, mercatini e dirette radio

In città, uno dei punti di riferimento sarà Borgo San Sergio, dove la cooperativa La Collina organizza una festa negli spazi dell’ex casa del popolo di via di Peco 14. Anche qui, dalle 12 si accendono le griglie, con il pranzo curato dall’Osteria Sociale Borgo San Sergio.

La giornata sarà animata dalla diretta di Radio Fragola, mentre non mancheranno momenti dedicati alla creatività e all’artigianato, con il mercatino delle autoproduzioni STRAMBO.

Una giornata tra impegno e convivialità

Il Primo maggio triestino si conferma così un appuntamento capace di unire impegno civile e momenti di aggregazione, con un programma che coinvolge l’intero territorio, dal centro città al Carso. Tra cortei, interventi sindacali e feste popolari, la giornata rappresenta un’occasione per celebrare il lavoro e rafforzare il senso di comunità.

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