Coppa Davis e Billie Jean King Cup in Friuli-Venezia Giulia: Martignacco protagonista del Trophy Tour

Il Friuli-Venezia Giulia si conferma protagonista del panorama sportivo nazionale ospitando uno degli eventi più prestigiosi del tennis mondiale. A Martignacco si è svolta la tappa conclusiva del trittico regionale del Trophy Tour 2026, con l’esposizione della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, simboli dei recenti trionfi italiani.

All’evento ha partecipato il vicegovernatore e assessore allo Sport Mario Anzil, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per il territorio e per la promozione del tennis. Presenti anche il sindaco Mauro Delendi e il presidente regionale della Fitp Antonio De Benedittis.

Un riconoscimento per i circoli del territorio

“Ospitare questo prestigioso trofeo rappresenta un momento di orgoglio”, ha dichiarato Anzil, evidenziando come siano stati solo tre i circoli del Friuli-Venezia Giulia selezionati per accogliere i trofei: Martignacco, Cordenons e Gorizia.

Un riconoscimento significativo che premia la qualità e l’impegno del movimento tennistico locale. Secondo l’assessore, si tratta di una “grande soddisfazione che testimonia l’ottimo stato di salute del tennis italiano”, capace di conquistare per due anni consecutivi titoli di livello mondiale.

Un movimento in crescita anche a livello regionale

Il momento positivo non riguarda solo il panorama nazionale. Anzil ha infatti evidenziato come anche il tennis regionale stia vivendo una fase particolarmente favorevole, contribuendo a rafforzare il ruolo dello sport come elemento centrale per la comunità.

“Per la Regione questo è motivo di particolare orgoglio – ha aggiunto – nella consapevolezza che lo sport rappresenta uno straordinario strumento per creare comunità e migliorare la qualità della vita”.

Il Trophy Tour 2026 attraversa tutta l’Italia

La tappa di Martignacco si inserisce all’interno del Trophy Tour 2026, iniziativa promossa dalla Federazione italiana tennis e padel per celebrare i successi conquistati nel 2025.

Il tour prevede 104 tappe in tutta Italia, portando i trofei originali nei circoli tennistici del Paese e coinvolgendo appassionati e comunità locali. Dopo il passaggio in Friuli-Venezia Giulia, i trofei proseguiranno il loro viaggio fino a tornare al Foro Italico in occasione degli Internazionali BNL d’Italia.

Un evento simbolo per il futuro del tennis

L’esposizione delle due coppe rappresenta non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione per accendere i riflettori su una disciplina in forte crescita. Il successo del tennis italiano, infatti, sta contribuendo a rafforzare l’interesse dei giovani e degli appassionati, alimentando nuove prospettive per il futuro.

In questo contesto, iniziative come il Trophy Tour diventano fondamentali per valorizzare il territorio e promuovere i valori dello sport, creando un legame sempre più forte tra successi internazionali e realtà locali.

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