Aldi apre a Trieste: nuovo supermercato a Chiarbola con offerte e 9 nuovi posti di lavoro

Un nuovo punto di riferimento per la spesa apre le porte a Trieste. Giovedì 23 aprile è prevista l’inaugurazione del nuovo negozio ALDI in Via Francesco Salata 2, nel quartiere di Chiarbola. La multinazionale del discount, parte del Gruppo ALDI SÜD, rafforza così la propria presenza in Friuli-Venezia Giulia, dove raggiunge quota 18 punti vendita.

Il nuovo store sarà operativo con orari ampi: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 21.00 e la domenica dalle 9.00 alle 20.30, garantendo un servizio continuo e accessibile ai cittadini.

Un progetto di riqualificazione urbana

Il supermercato nasce da un intervento di recupero di un’area già esistente, evitando nuovo consumo di suolo. Il sito ospitava in precedenza un fabbricato ad uso commerciale e artigianale legato al settore siderurgico. I lavori, durati circa 7 mesi, hanno portato alla realizzazione di uno spazio moderno e funzionale.

Importanti anche gli interventi sulla viabilità: in Via dell’Istria è stata creata una nuova rotatoria con area verde, oltre a una rampa carrabile e alla piantumazione di alberi di frassino. Su Via Salata sono stati effettuati lavori per migliorare sicurezza e fluidità del traffico.

Servizi e attenzione alla sostenibilità

Il punto vendita si sviluppa su una superficie di 1.025 metri quadrati ed è facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici. A disposizione dei clienti ci sono 57 posti auto gratuiti, inclusi spazi riservati a persone con disabilità e a famiglie, oltre a una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici.

Sul fronte ambientale, il negozio è dotato di un impianto fotovoltaico da 82,34 kWp, a conferma dell’attenzione verso soluzioni sostenibili e a basso impatto.

Un’offerta ampia e conveniente

All’interno del supermercato i clienti troveranno un assortimento di circa 2.000 referenze, con una forte presenza di prodotti a marchio privato (circa il 90% Private Label). L’organizzazione degli spazi è pensata per una spesa semplice e veloce, grazie a corsie più ampie e a un layout intuitivo.

Non manca l’innovazione: il negozio è dotato di 4 casse automatiche, pensate per ridurre le attese e offrire maggiore autonomia ai clienti.

L’offerta alimentare punta sulla qualità italiana, con circa il 90% dei prodotti provenienti da filiere nazionali. Tra le linee presenti spiccano Regione che Vai, I Colori del Sapore, Bonlà, Il Podere e Pan del Dì, simbolo dei prodotti freschi e da forno.

Promozioni e iniziative per l’apertura

Per celebrare l’inaugurazione, ALDI propone offerte speciali sottocosto per i primi quattro giorni e attività dedicate all’interno del punto vendita. I clienti potranno inoltre ricevere gadget e carnet di coupon da utilizzare nelle settimane successive, incentivando la scoperta dell’assortimento.

Nuovi posti di lavoro e crescita sul territorio

L’apertura del nuovo store ha portato alla creazione di 9 nuovi posti di lavoro, contribuendo a rafforzare la presenza dell’azienda nella regione, dove operano complessivamente circa 200 collaboratori.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel piano di espansione nel Nord Italia, con un impatto positivo sia sull’economia locale che sull’occupazione.

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