Acqua sospesa per otto ore in sei comuni dell’Udinese: tutte le zone coinvolte dai lavori Cafc

Lunedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, il gestore del servizio idrico integrato Cafc Spa effettuerà un intervento di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Gjavons, nel comune di Rive d’Arcano. I lavori comporteranno la sospensione totale dell’erogazione dell’acqua in alcune aree e cali di pressione o brevi interruzioni in altre zone di sei comuni del territorio udinese. L’intervento sarà eseguito anche in caso di maltempo.

Intervento per migliorare efficienza e sostenibilità

L’operazione rientra in un programma di efficientamento energetico dell’impianto. L’obiettivo è ridurre i consumi della centrale, migliorare la portata e garantire una maggiore continuità del servizio idrico, con effetti positivi anche sul fronte della sostenibilità ambientale.

I comuni interessati dai disagi saranno Rive d’Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Monte Albano e Martignacco.

Le zone dove l’acqua sarà completamente sospesa

La sospensione totale dell’erogazione interesserà:

Rive d’Arcano : capoluogo, Pozzalis, Arcano Superiore, Arcano Inferiore e San Mauro;

: capoluogo, Pozzalis, Arcano Superiore, Arcano Inferiore e San Mauro; Fagagna : Madrisio, Battaglia e San Giovanni in Colle;

: Madrisio, Battaglia e San Giovanni in Colle; Moruzzo : capoluogo e tutte le frazioni;

: capoluogo e tutte le frazioni; Pagnacco: frazione di Lazzacco.

In queste aree i residenti dovranno organizzarsi per tempo, predisponendo una riserva d’acqua sufficiente per le necessità della giornata.

Dove sono previsti cali di pressione

In altre località non è prevista una sospensione completa del servizio, ma potranno verificarsi abbassamenti della pressione o brevi interruzioni temporanee.

Le zone interessate sono:

Rivotta a Rive d’Arcano;

a Rive d’Arcano; Capoluogo di Fagagna , Ciconicco, Villata e Casali Lini;

, Ciconicco, Villata e Casali Lini; Vie dei Prati e Sant’Ilario a Colloredo di Monte Albano;

e a Colloredo di Monte Albano; Frazioni Poggio Stringher , Casali Lavia e Borgo Puppo a Martignacco;

, e a Martignacco; Frazioni Marolins, Fontanabona e Modoletto a Pagnacco.

I consigli di Cafc per i cittadini

Cafc raccomanda agli utenti delle aree coinvolte di fare scorta d’acqua prima dell’inizio dei lavori. Al momento della riattivazione del servizio potrebbe inoltre verificarsi una temporanea torbidità dell’acqua, dovuta allo svuotamento e al successivo riempimento delle condotte.

Per questo motivo è consigliato lasciare scorrere l’acqua per alcuni minuti prima di utilizzarla normalmente. Il fenomeno è temporaneo e tende a risolversi rapidamente.

Numeri utili e informazioni

L’elenco dettagliato delle vie interessate è disponibile sul sito ufficiale di Cafc Spa, nella sezione “Cantieri e Progetti”.

Per segnalazioni di emergenze o guasti è attivo il numero verde 800 909 939, operativo 24 ore su 24 e sette giorni su sette. Per informazioni generali è invece disponibile il numero verde 800 713 711.

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