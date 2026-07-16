Udine
Case popolari a Udine, cambiano le graduatorie Ater: ecco chi rientra e quando partiranno le assegnazioni
Ater Udine pubblica le nuove graduatorie ERP: riammesse 14 domande dopo la sentenza della Corte costituzionale
L’Ater di Udine ha pubblicato le nuove graduatorie definitive per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sostituendo quelle diffuse il 6 maggio scorso. L’aggiornamento recepisce le modifiche introdotte dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha eliminato il requisito della permanenza minima di due anni in Friuli-Venezia Giulia per accedere agli alloggi popolari.
L’effetto immediato della revisione è stato la riammissione di 14 domande precedentemente escluse: 11 riguardano il Comune di Udine e 3 la zona della Pedemontana.
Eliminato il vincolo dei due anni di residenza
La revisione delle graduatorie è stata resa necessaria dalla sentenza n. 70 del 2026, depositata il 7 maggio, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il precedente requisito relativo alla durata della residenza.
Successivamente la Regione Friuli-Venezia Giulia è intervenuta con la legge regionale n. 6 del 2026, pubblicata il 29 giugno, prevedendo la riammissione delle domande escluse dalle graduatorie pubblicate nel 2025.
Da ora, per accedere agli elenchi, è sufficiente essere residenti in Friuli-Venezia Giulia, senza dover dimostrare una permanenza minima di due anni sul territorio regionale.
“A fronte del nuovo quadro normativo abbiamo aggiornato le graduatorie”, ha spiegato il direttore dell’Ater di Udine, Lorenzo Puzzi.
Oltre 1.700 domande ammesse nei due bandi
Per il bando del Comune di Udine risultano ammesse circa 1.500 domande, con il recupero delle 11 richieste riammesse dopo la modifica normativa.
Il secondo bando, dedicato ai comuni della Pedemontana – Amaro, Artegna, Bordano, Buja, Cavazzo Carnico, Gemona del Friuli, Moggio Udinese, Montenars, Osoppo, Tolmezzo, Trasaghis, Venzone e Verzegnis – conta invece 217 domande ammesse, alle quali si aggiungono tre riammissioni.
Le graduatorie resteranno pubblicate fino al 13 agosto.
Dal 14 settembre partiranno le assegnazioni
L’Ater procederà con l’assegnazione degli alloggi a partire dal 14 settembre. Saranno disponibili 295 abitazioni nel Comune di Udine e 62 nei comuni della Pedemontana.
Nel capoluogo rientrano anche 39 nuovi alloggi realizzati in via Eritrea, mentre nel territorio pedemontano saranno disponibili anche gli immobili di via Batteria a Osoppo.
L’assegnazione avverrà sulla base della posizione in graduatoria, delle caratteristiche degli appartamenti e della composizione dei nuclei familiari. Le persone collocate ai primi posti saranno contattate dall’Ater per le verifiche previste prima dell’assegnazione.
“L’approvazione delle nuove graduatorie conclude il percorso di adeguamento alla normativa”, ha dichiarato la presidente dell’Ater di Udine, Vanessa Colosetti. “Ora l’azienda può proseguire con l’assegnazione degli alloggi disponibili e di quelli appena realizzati”.
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