Il Bonus pensioni della Regione Friuli-Venezia Giulia sarà esteso a nuove categorie di cittadini, con l’ingresso di altri 4.711 pensionati nella platea dei beneficiari. L’ampliamento è previsto dagli emendamenti al disegno di legge di assestamento del bilancio regionale 2026-2028 e porterà il numero complessivo dei destinatari a oltre 20mila persone negli anni 2027 e 2028.

Ad annunciarlo è stata l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, a margine della seduta della I Commissione integrata dedicata alla presentazione delle modifiche alla manovra finanziaria.

Bonus pensioni esteso a nuove categorie

La novità principale riguarda l’ulteriore allargamento dei requisiti di accesso alla misura. Oltre alle categorie già incluse attraverso gli ampliamenti approvati per il 2025 e il 2026, potranno ottenere il contributo anche i titolari di pensioni di vecchiaia, invalidità, pensioni ai superstiti, invalidità previdenziale e invalidità civile.

La misura sarà rivolta a chi percepisce un trattamento pensionistico di importo superiore al minimo, ma comunque non oltre i mille euro mensili.

Secondo le stime della Regione, l’intervento consentirà di inserire 4.711 nuovi pensionati, facendo salire la platea potenziale a oltre 20mila beneficiari. Il Bonus pensioni si consolida così come uno dei principali strumenti regionali di sostegno al reddito delle persone anziane e dei cittadini economicamente più fragili.

Contributo aumentato a 450 euro

L’estensione dei destinatari si aggiunge a un altro importante potenziamento della misura. A partire dal 2026, infatti, l’importo del Bonus pensioni è stato aumentato da 350 a 450 euro per ciascun beneficiario.

La Regione ha inoltre confermato la proroga del contributo anche per il 2027 e il 2028, garantendo continuità a un intervento che negli ultimi anni ha coinvolto un numero sempre maggiore di cittadini.

L’obiettivo dichiarato è offrire un aiuto concreto alle persone con pensioni più basse, in una fase caratterizzata dall’aumento dei costi quotidiani, delle spese abitative e delle necessità legate alla salute e all’assistenza.

Dai 12.607 beneficiari del 2024 agli oltre 20mila previsti

I numeri illustrati dall’assessore Rosolen mostrano una crescita costante del Bonus pensioni in Friuli-Venezia Giulia.

Nel 2024 la misura ha raggiunto 12.607 pensionati, con contributi complessivi superiori a 4,4 milioni di euro. Nel 2025 i beneficiari sono saliti a 14.630, per una spesa complessiva di oltre 5,1 milioni di euro.

Per il 2026 sono previsti 15.439 pensionati sostenuti, con risorse pari a quasi 6,95 milioni di euro. Con l’ultimo ampliamento, la platea dovrebbe infine superare quota 20mila beneficiari nel 2027 e nel 2028.

La progressione è stata determinata dai diversi correttivi introdotti nel tempo dalla Giunta regionale, sia attraverso l’ampliamento delle categorie ammesse sia attraverso l’incremento del valore economico del contributo.

Gli ampliamenti già approvati dalla Regione

Nel corso del 2025 il Bonus pensioni era già stato esteso ad altre categorie di cittadini in condizioni di fragilità economica e sociale.

Tra i nuovi destinatari erano stati inseriti i cittadini che hanno maturato il diritto all’assegno sociale sostitutivo dell’assegno mensile previsto dalla legge 118 del 1971.

La misura era stata inoltre riconosciuta ai titolari dell’assegno mensile di assistenza destinato alle persone di età compresa tra 16 e 18 anni, con un’invalidità pari o superiore al 74 per cento e che non svolgono un’attività lavorativa.

L’ulteriore estensione prevista con l’assestamento di bilancio prosegue quindi un percorso avviato negli anni precedenti, con l’obiettivo di includere progressivamente una fascia più ampia di cittadini.

Accredito Inps entro la metà di luglio

Per quanto riguarda il contributo relativo al 2026, l’accredito da parte dell’Inps avverrà entro la metà di luglio, anziché entro il 30 giugno. Lo slittamento è legato agli adempimenti tecnici necessari tra la Regione e l’ente previdenziale in seguito all’aumento del Bonus da 350 a 450 euro.

I beneficiari dovranno quindi attendere alcuni giorni in più rispetto alle tempistiche inizialmente previste, ma riceveranno il contributo direttamente attraverso l’Inps.

Rosolen: “Un aiuto concreto per migliaia di famiglie”

Secondo Alessia Rosolen, l’ampliamento conferma l’impegno della Regione nei confronti dei pensionati con i redditi più bassi e delle persone maggiormente esposte alle difficoltà economiche.

Il Bonus pensioni, ha sottolineato l’assessore, rappresenta un sostegno concreto per migliaia di famiglie del Friuli-Venezia Giulia, contribuendo ad alleggerire il peso delle spese quotidiane e a rafforzare la protezione sociale delle categorie più vulnerabili.

Con l’incremento dell’importo, la proroga fino al 2028 e l’ingresso di quasi 5mila nuovi beneficiari, la misura assume quindi un peso crescente all’interno delle politiche sociali regionali.

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