A Udine nasce MH Education, la nuova scuola paritaria che punta su sport, tecnologia e futuro

Udine amplia la propria offerta educativa con la nascita di MH Education, nuovo istituto scolastico paritario dedicato idealmente alla figura di Margherita Hack, simbolo di conoscenza, ricerca e libertà di pensiero. Il riconoscimento ufficiale è arrivato attraverso un Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, facente capo al Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha attribuito alla scuola lo status di istituto paritario.

La nuova realtà si propone come un polo per l’istruzione secondaria di primo e secondo grado, con un percorso che accompagna gli studenti dalla scuola media fino alle superiori. Un progetto che punta a intercettare le esigenze delle famiglie e delle nuove generazioni, offrendo una formazione costruita su innovazione didattica, laboratori, sport, tecnologia e internazionalizzazione.

Un percorso completo, dalle medie alle superiori

MH Education nasce con l’obiettivo di offrire a Udine e al Friuli-Venezia Giulia una proposta scolastica articolata, capace di seguire gli studenti in diverse fasi della crescita. L’offerta comprende infatti la scuola secondaria di primo grado e, per il secondo grado, più indirizzi tra licei e istituto tecnico.

“Il riconoscimento della parità rappresenta un traguardo importante, che consente alla scuola di entrare a pieno titolo nel sistema nazionale di istruzione, proponendo un modello didattico fondato su innovazione, inclusione e attenzione alla crescita personale di ogni studente”, dichiara Alberto Bonisoli, presidente di MH Education.

Il cuore del progetto è una scuola che non si limita alla trasmissione delle conoscenze, ma punta a sviluppare competenze, autonomia, pensiero critico e capacità di collaborazione, attraverso un approccio moderno e fortemente esperienziale.

La scuola di primo grado tra sport, STEM e laboratori

Per la scuola secondaria di primo grado, MH Education propone il percorso Progetto Sport, caratterizzato dal tempo pieno, dal potenziamento delle discipline STEM, dall’inglese rafforzato e da un ampio utilizzo di laboratori scientifici e tecnologici.

Il progetto integra attività come robotica, stampa 3D, arte digitale, educazione alimentare e biomeccanica, costruendo un modello di apprendimento concreto e multidisciplinare. Lo sport diventa parte integrante della formazione, non solo come attività fisica, ma anche come strumento educativo per rafforzare disciplina, relazione, responsabilità e lavoro di squadra.

L’obiettivo è accompagnare ragazze e ragazzi in un percorso in cui lo studio dialoga con l’esperienza diretta, aiutandoli a scoprire interessi, inclinazioni e talenti personali.

Licei e istituto tecnico per le professioni di domani

Sul fronte della scuola secondaria di secondo grado, MH Education presenta una proposta ampia e orientata alle trasformazioni del mondo contemporaneo. Tra i percorsi previsti ci sono il Liceo scientifico sportivo, il Liceo delle Scienze Applicate in più articolazioni e l’Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing.

Il Liceo scientifico sportivo unisce la preparazione liceale a un potenziamento delle discipline sportive, della medicina dello sport e delle lingue. Il Liceo delle Scienze Applicate propone invece un percorso moderno e laboratoriale, pensato per fornire solide basi scientifiche e mantenere aperte diverse possibilità: università, professioni scientifiche, ambiti tecnologici e innovativi.

Particolare attenzione viene dedicata anche ai percorsi più specialistici. L’indirizzo Progetto Aeronautico collega le conoscenze scientifiche al mondo del volo attraverso esperienza, simulazione e applicazione pratica, mentre il percorso Digital e Comunicazione punta a formare studenti capaci di muoversi con consapevolezza nel mondo digitale. L’Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing, infine, sviluppa competenze economiche, giuridiche e linguistiche con un forte orientamento internazionale.

Una didattica esperienziale e legata al territorio

A caratterizzare tutti gli indirizzi è una didattica fortemente esperienziale, costruita attorno a laboratori, attività pratiche, tecnologie innovative e rapporti con il territorio. L’intento è offrire agli studenti strumenti concreti per comprendere la complessità del presente e prepararsi al futuro, in un contesto in cui le competenze richieste cambiano rapidamente.

“Il riconoscimento della parità rappresenta per noi molto più di un traguardo amministrativo: è la conferma di un progetto educativo che mette al centro gli studenti e il loro futuro”, prosegue Bonisoli. “MH Education nasce con l’ambizione di offrire una scuola capace di coniugare innovazione e attenzione alla persona, valorizzando i talenti di ciascuno attraverso percorsi didattici moderni, laboratori, sport e un forte legame con il mondo delle professioni”.

Una visione che interpreta l’educazione come preparazione al cambiamento, mettendo al centro competenze, spirito critico e curiosità.

Iscrizioni aperte per l’anno scolastico 2026/2027

Con il riconoscimento della parità, MH Education si presenta come una nuova realtà educativa per Udine e per l’intero Friuli-Venezia Giulia. La scuola punta a offrire alle famiglie un percorso scolastico completo, innovativo e orientato alla qualità dell’insegnamento, accompagnando gli studenti nella crescita personale e formativa.

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027 sono già aperte. Le attività prenderanno avvio a settembre nella sede di Udine, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per l’offerta formativa cittadina.

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