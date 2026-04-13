Economia & LavoroRegione FVG
Pensioni minime, in FVG il contributo sale a 450 euro
In Friuli-Venezia Giulia aumenta a 450 euro il contributo una tantum per i pensionati con la minima. Oltre 12.400 beneficiari nel 2026, con uno stanziamento regionale di oltre 4,5 milioni
La Regione Friuli-Venezia Giulia rafforza il proprio impegno a favore delle fasce più fragili della popolazione. Con l’approvazione preliminare della Giunta regionale, il contributo una tantum destinato ai pensionati con trattamenti minimi salirà a 450 euro per il 2026, rispetto ai 350 euro previsti in precedenza.
A darne notizia è stata l’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Alessia Rosolen, sottolineando come la misura rappresenti un intervento concreto a sostegno di chi si trova in condizioni economiche più difficili.
“Aumentiamo il contributo dopo aver ampliato la platea dei beneficiari, sostenendo una delle componenti più deboli della comunità regionale”, ha dichiarato Rosolen.
Chi potrà beneficiare del contributo
Il sussidio è destinato a una platea ben definita di cittadini. In particolare, potranno accedere al contributo:
- titolari di pensioni di vecchiaia, invalidità o superstiti;
- percettori di assegni sociali;
- soggetti con un importo pensionistico non superiore al trattamento minimo;
- cittadini con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.
Si tratta dunque di una misura mirata a sostenere chi vive una situazione di fragilità economica certificata, con criteri chiari e selettivi.
Oltre 12mila beneficiari previsti
Per il 2026, le stime parlano di oltre 12.400 beneficiari in tutta la regione, con un impegno economico che supera i 4,5 milioni di euro, in linea con quanto già registrato nell’anno precedente.
L’intervento rientra in una programmazione più ampia: 45 milioni di euro stanziati nel triennio 2025-2027, a conferma della volontà della Regione di garantire continuità e stabilità a questo tipo di sostegno.
Il provvedimento si inserisce nella modifica del regolamento attuativo del sussidio economico annuale previsto dalla legge regionale del 7 agosto 2024. L’obiettivo è quello di rafforzare le politiche sociali regionali e rispondere in modo più efficace alle esigenze dei pensionati con redditi bassi.
Come verrà erogato il contributo
Dal punto di vista operativo, l’attuazione della misura prevede l’adozione di un decreto del presidente della Regione e l’aggiornamento della convenzione con l’INPS, che sarà incaricato della gestione tecnica ed erogativa del contributo.
Questo garantirà una procedura coordinata e semplificata per l’erogazione delle risorse ai beneficiari.
L’aumento del contributo rappresenta un segnale importante in un contesto economico segnato da inflazione e aumento del costo della vita. La Regione punta così a rafforzare il potere d’acquisto delle pensioni minime, offrendo un aiuto diretto e immediato.
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