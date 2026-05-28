Tre surfisti salvati nel golfo di Trieste dai vigili del fuoco dopo il forte vento improvviso

Il vento si alza all’improvviso e tre surfisti finiscono in difficoltà nelle acque del golfo di Trieste. Mattinata movimentata oggi, tra le 7.45 e le 8.30, quando i sommozzatori del Nucleo regionale di soccorso subacqueo acquatico dei Vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare tre sportivi impossibilitati a rientrare a terra a causa del rapido peggioramento delle condizioni meteo marine.

L’allarme scattato dalla centrale sanitaria

La prima richiesta di aiuto è arrivata alla sala operativa del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste tramite la Sores, la Sala operativa regionale emergenza sanitaria. La segnalazione riguardava un surfista in evidente difficoltà nelle acque del golfo.

Immediatamente è stata fatta uscire in mare la motobarca del Nucleo sommozzatori, che ha raggiunto rapidamente la zona indicata individuando il primo sportivo. I soccorritori lo hanno recuperato insieme alla sua attrezzatura, mettendolo in sicurezza.

Altri due surfisti chiedono aiuto

Durante le operazioni di rientro, però, l’equipaggio dei Vigili del fuoco ha notato altri due surfisti che segnalavano difficoltà. I due sportivi, avvicinati dall’imbarcazione di soccorso, hanno spiegato di non riuscire più a tornare a riva a causa del forte vento e delle condizioni del mare peggiorate nel giro di poco tempo.

Anche in questo caso l’intervento dei sommozzatori è stato rapido ed efficace: entrambi i surfisti sono stati recuperati assieme alle rispettive attrezzature sportive e accompagnati a terra senza conseguenze fisiche.

Nessun ferito grazie al tempestivo intervento

Fortunatamente nessuno dei tre sportivi ha riportato ferite o problemi sanitari. Determinante si è rivelata la prontezza del Nucleo regionale di soccorso subacqueo acquatico di Trieste, che ha evitato conseguenze più gravi in una situazione resa particolarmente insidiosa dal vento improvviso.

L’episodio conferma ancora una volta quanto le condizioni meteo marine nel golfo di Trieste possano cambiare rapidamente, soprattutto nelle prime ore della giornata, creando situazioni di pericolo anche per sportivi esperti.

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