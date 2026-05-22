Weekend in Fvg con sole e 30 gradi: tutti gli eventi tra sport, sapori e cultura

Il Friuli-Venezia Giulia si prepara a vivere un fine settimana quasi estivo, con sole diffuso e temperature che sfioreranno i 30 gradi tra il 22 e il 24 maggio. Un clima ideale per trascorrere il weekend all’aperto, approfittando delle numerose iniziative in programma tra sport, solidarietà, cultura, spettacoli e gastronomia in tutta la regione.

Sport e solidarietà protagonisti

Tra gli appuntamenti più attesi c’è “Metti il turbo”, la corsa solidale organizzata dall’Asd Madracs Udine, in programma sabato 23 maggio al Parco Ardito Desio. Dalle 8 alle 18 il parco ospiterà musica, chioschi e attività dedicate alla raccolta fondi per sostenere la squadra di hockey in carrozzina elettrica.

Domenica 24 maggio spazio anche alla quinta edizione della The Crazy Color Race attorno al lago di Cavazzo. La corsa non competitiva, diventata ormai una tradizione per molte famiglie, coinvolgerà i partecipanti con polveri colorate lavabili e innocue. Il ricavato sarà devoluto ad , associazione impegnata nella ricerca contro i tumori infantili.

Sapori del territorio tra Villa Manin e Oleis

Il weekend sarà anche un’occasione per scoprire le eccellenze gastronomiche regionali. A Villa Manin torna infatti la 23ª edizione di Sapori Pro Loco, con una ventina di Pro Loco pronte a proporre piatti e specialità tipiche del territorio.

Sempre dal 22 al 24 maggio, a Oleis di Manzano, si svolgerà l’edizione 2026 di “Olio e dintorni”, manifestazione dedicata all’olio extravergine d’oliva. Il programma prevede degustazioni, incontri, attività per famiglie e momenti musicali, tra cui il concerto di una tribute band dedicata a Vasco Rossi.

Cultura, spettacoli e scienza per tutte le età

La cultura sarà protagonista con la Giornata nazionale delle dimore storiche italiane, che domenica 24 maggio permetterà di visitare gratuitamente dodici residenze storiche sparse tra le province di Udine, Pordenone e Gorizia.

Grande attesa anche per il debutto nazionale de “Gli stessi”, nuovo spettacolo di Circo all’inCirca, in scena venerdì 22 maggio alle 19.30 al Teatro Giovanni da Udine. La regia porta la firma di Roberto Magro, tra i più importanti registi circensi italiani.

Per gli appassionati di divulgazione scientifica torna invece DiverSimili, il festival organizzato da Kaleidoscienza. Da venerdì a domenica, in via Brigata Re 29, si alterneranno eventi gratuiti tra scienza, teatro, danza, installazioni artistiche e documentari, con un focus sul rapporto tra città e natura.

Toni Capuozzo e gli incontri dedicati alle famiglie

Sabato sera a Remanzacco appuntamento con Toni Capuozzo, che presenterà il suo libro “Una piccola guerra – il 6 maggio 1976 del Friuli” all’auditorium “G. De Cesare”, dialogando con l’autrice Valentina Viviani. L’ingresso sarà libero.

Sempre sabato, il Consultorio familiare udinese Aps aprirà le porte al pubblico con un open day dedicato alla genitorialità e ai bisogni emotivi di bambini e ragazzi. Durante l’incontro sarà presentato il progetto Scuola per Genitori, pensato per aiutare mamme e papà a comprendere meglio le dinamiche relazionali con i figli.

Prima di tutto, però, sarà il sole a prendersi la scena: un primo vero assaggio d’estate che accompagnerà un weekend ricco di appuntamenti in tutta la regione.

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