Cremonini a Gorizia, maxi piano trasporti: navette e treni speciali per il concerto

Gorizia si prepara ad accogliere le decine di migliaia di fan attesi per la data zero del tour di Cesare Cremonini, in programma il prossimo 31 maggio all’ex aeroporto Duca d’Aosta, con un imponente piano straordinario dei trasporti e della logistica pensato per garantire sicurezza, fluidità e accessibilità all’evento.

Il progetto, presentato oggi dall’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, è stato sviluppato in collaborazione con Prefettura, Comune di Gorizia, Apt Gorizia, Tpl Fvg, Trenitalia e organizzatori del concerto.

L’obiettivo è chiaro: consentire al pubblico di raggiungere e lasciare l’area concerto nel modo più semplice possibile, evitando congestionamenti e favorendo l’utilizzo del trasporto pubblico.

Sono ancora disponibili i biglietti per assistere alla data zero del tour di Cesare Cremonini a Gorizia: è possibile acquistarli online attraverso i circuiti autorizzati ai seguenti link:

Navette straordinarie fino alle 3 del mattino

Il cuore del piano riguarda proprio il servizio di trasporto straordinario, che sarà operativo dalle 16 del pomeriggio fino alle 3 di notte.

Le navette collegheranno i principali punti strategici della città con l’area del concerto attraverso due percorsi distinti:

Percorso A: Casa Rossa/via Morassi – Area concerto

Casa Rossa/via Morassi – Area concerto Percorso B: Stazione ferroviaria – Area concerto

Le corse avranno inizialmente una frequenza di circa 5 minuti, ma nelle fasce di maggiore afflusso – tra le 18 e le 20:40 – potranno partire addirittura ogni 2 minuti.

Per sostenere l’enorme afflusso previsto, saranno impiegati fino a 25 mezzi con relativi 25 autisti e 10 addetti all’assistenza clienti. Numeri che consentiranno di trasportare circa 9.200 persone attraverso oltre 200 corse complessive.

Il biglietto andata e ritorno costerà 5 euro, acquistabile nelle rivendite autorizzate. Previsto un sovrapprezzo di 1 euro per chi acquisterà il ticket direttamente a bordo.

Treni straordinari notturni per il rientro

Grande attenzione anche per il rientro post-concerto. Oltre ai normali collegamenti ferroviari, saranno attivati quattro treni straordinari notturni in partenza dalla stazione di Gorizia Centrale tra l’1:30 e le 2:15.

Le destinazioni previste saranno Trieste, Portogruaro e Venezia Santa Lucia.

Una soluzione studiata per agevolare il deflusso del pubblico ed evitare un massiccio utilizzo delle auto private.

Quasi 10 mila parcheggi disponibili

Nel corso della presentazione è stato illustrato anche il piano parcheggi, che prevede quasi 10 mila stalli disponibili distribuiti nelle aree individuate per l’evento. Contestualmente saranno introdotte modifiche temporanee alla viabilità cittadina e predisposti percorsi dedicati per l’accesso pedonale all’area concerto.

“Abbiamo realizzato un piano straordinario dei trasporti in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti per garantire alle decine di migliaia di persone attese i migliori servizi possibili”, ha dichiarato l’assessore regionale Cristina Amirante. “Le persone avranno a disposizione un’offerta diversificata – ha aggiunto – grazie ai treni straordinari notturni e alle navette che collegheranno i parcheggi e la stazione ferroviaria con l’area concerto”.

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