Cesare Cremonini porta la data zero del tour LIVE26 a Gorizia

Gorizia si prepara a entrare nella mappa dei grandi live italiani e internazionali: sarà l’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta a ospitare, il 31 maggio, la data zero del tour “CREMONINI LIVE26” di Cesare Cremonini, uno degli artisti più amati e seguiti del panorama pop italiano. Un appuntamento di assoluto rilievo, che conferma il Friuli-Venezia Giulia come territorio sempre più attrattivo per eventi culturali di alto livello.

A commentare l’annuncio è il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che sottolinea l’importanza strategica dell’evento per l’intero territorio regionale.

Fedriga: “Orgoglio per la Regione, evento di rilievo assoluto”

“È un grande orgoglio per la Regione poter ospitare all’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia la data zero dell’attesissimo tour di Cesare Cremonini”, afferma Fedriga.

“Un evento di assoluto rilievo che rafforza il ruolo del nostro territorio come luogo capace di attrarre produzioni culturali di altissimo livello”.

Il concerto arriva sulla scia del grande successo dell’ultimo album dell’artista bolognese, che torna a incontrare il pubblico con uno spettacolo attesissimo e carico di aspettative.

Biglietti in vendita da domani: tutte le informazioni

I biglietti per la data di Gorizia saranno disponibili da domani alle ore 10 sui principali circuiti di vendita online:

Eilo.it

Ticketmaster.it

Ticketone.it

Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili anche su livenation.it/cremonini.

Una macchina organizzativa corale

L’evento è promosso e organizzato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in collaborazione con PromoTurismoFVG, il Comune di Gorizia, Live Nation Italia, FVG Music Live e Vigna PR. Una sinergia istituzionale e organizzativa che punta a trasformare il concerto in un volano culturale e turistico per tutta la regione.

L’aeroporto Duca d’Aosta diventa un grande parco della musica

La scelta della location non è casuale. L’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta, recentemente riqualificato, rappresenta una testimonianza significativa dell’architettura aeronautica e un elemento identitario per Gorizia e l’Isontino.

L’area è destinata a diventare un grande parco della musica del Friuli-Venezia Giulia, uno spazio simbolico e aperto dedicato ai grandi eventi dal vivo.

Un evento che unisce due Capitali della cultura

Il concerto rientra nel cartellone “GoToPordenone&Friends”, la rassegna che collega Nova Gorica–Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027. Un programma articolato che nel 2026 propone mostre, concerti di artisti internazionali e iniziative culturali diffuse, con l’obiettivo di valorizzare l’intero territorio regionale.

Gorizia città transfrontaliera dei grandi eventi

“La Capitale europea della Cultura non esaurisce la sua eco – spiega Fedriga – e Gorizia si conferma città transfrontaliera vocata ai grandi eventi, in grado di coniugare cultura, musica e promozione del territorio”.

La data zero a Gorizia assume anche un valore simbolico e strategico: anticipa di una settimana il doppio concerto di Roma e la successiva tappa milanese, rafforzando ulteriormente il peso nazionale e internazionale dell’appuntamento isontino.

Cremonini, un artista che attraversa generazioni e confini

Cesare Cremonini viene descritto dal governatore come “un artista dalla forte identità italiana”, capace di parlare a un pubblico trasversale e internazionale.

Una scelta che conferma la volontà di puntare su nomi di primo piano della musica contemporanea per rafforzare l’immagine culturale e turistica del Friuli-Venezia Giulia.

