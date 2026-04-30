Borse di studio universitarie: in Fvg cresce il numero di revoche e delle somme da restituire dagli studenti

La borsa di studio non è sempre un sostegno definitivo. In Friuli-Venezia Giulia, per centinaia di studenti, il contributo ricevuto si trasforma infatti in un debito da restituire. A fare i conti è l’Ardis, che deve recuperare oltre 500mila euro relativi a somme erogate ma successivamente revocate.

Il motivo è legato al mancato rispetto dei requisiti richiesti per mantenere il beneficio. In particolare, gli studenti devono raggiungere un determinato numero di crediti universitari entro scadenze precise. Quando questo non accade, scatta automaticamente la revoca della borsa e l’obbligo di restituzione.

Negli ultimi anni il fenomeno è cresciuto, anche a causa dell’aumento degli importi delle borse, oggi più consistenti rispetto al passato, che rendono più rilevanti anche le somme da recuperare.

Le regole sulla restituzione

Il sistema prevede alcune possibilità per alleggerire il peso economico sugli studenti. È infatti consentita la rateizzazione del debito fino a un massimo di 18 mesi, una soluzione pensata per chi si trova in difficoltà.

Tuttavia, questa opzione non è valida in tutti i casi. Chi decide di abbandonare gli studi è obbligato a restituire l’intero importo in un’unica soluzione. Proprio questa rigidità rappresenta uno dei punti più discussi e criticati.

Il confronto politico

La questione è arrivata anche in Consiglio regionale, dove si è acceso il dibattito. Da una parte emergono le richieste di maggiore flessibilità, soprattutto per gli studenti che vivono situazioni economiche fragili o devono conciliare studio e lavoro.

Dall’altra, la Giunta regionale difende l’impostazione attuale. L’assessore all’Istruzione Alessia Rosolen ha ribadito la necessità di recuperare le somme non dovute, per garantire che le risorse pubbliche siano destinate a chi ha realmente diritto al sostegno.

Di opinione diversa alcune esponenti dell’opposizione, che chiedono tempi di restituzione più lunghi e criteri meno rigidi, capaci di tenere conto delle difficoltà concrete degli studenti.

Un equilibrio difficile

Il tema mette in evidenza un equilibrio delicato: da un lato la tutela delle risorse pubbliche, dall’altro il rischio che il diritto allo studio si trasformi in un peso economico per chi non riesce a rispettare tutte le condizioni richieste.

Nel frattempo, per molti studenti del Friuli-Venezia Giulia, la situazione è già concreta: la borsa di studio si è trasformata in un conto da pagare.

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