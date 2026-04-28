Turismo FVG, il nuovo spot che racconta la regione

Il Friuli-Venezia Giulia torna protagonista sulle reti televisive nazionali con un nuovo spot dedicato alla promozione turistica, un tassello strategico all’interno di una campagna più ampia che punta a consolidare la crescita del settore e a rafforzare l’immagine della regione in Italia e all’estero.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è il governatore Massimiliano Fedriga, che evidenzia come la promozione del territorio stia producendo risultati concreti e, fino a pochi anni fa, difficilmente immaginabili.

Una strategia vincente basata su immagini, emozioni e identità

Il nuovo spot si distingue per l’utilizzo di immagini evocative e suoni immersivi, pensati per trasmettere l’essenza autentica del territorio regionale. Non si tratta solo di promozione visiva, ma di una vera e propria narrazione emozionale capace di raccontare le unicità del Friuli-Venezia Giulia.

Secondo Fedriga, questa operazione rientra in una strategia più ampia che, “numeri alla mano”, sta dimostrando la propria efficacia. L’obiettivo è chiaro: valorizzare le bellezze naturali, culturali e paesaggistiche che rendono la regione un unicum nel panorama italiano.

Il ruolo chiave di PromoTurismoFVG nella crescita del settore

Determinante nel percorso di sviluppo turistico è il lavoro congiunto con PromoTurismoFVG, che negli ultimi anni ha contribuito a costruire una proposta integrata e competitiva.

“Questo percorso fatto assieme a PromoTurismoFVG – ha spiegato il governatore – ci consente oggi di affermare, con orgoglio, che il Friuli-Venezia Giulia è sempre più conosciuto, visitato e vissuto”.

Un risultato che riflette una strategia coordinata, capace di intercettare nuovi flussi turistici e di consolidare quelli già esistenti, puntando su qualità dell’offerta e identità territoriale.

Una regione da vivere, non solo da visitare

Il messaggio del nuovo spot va oltre la semplice promozione turistica: mira a posizionare il Friuli-Venezia Giulia come una destinazione da vivere in modo autentico, capace di offrire esperienze uniche tra mare, montagna, cultura ed enogastronomia.

Fedriga ha sottolineato come raccontare questa regione rappresenti “un privilegio unico”, soprattutto quando si riesce a trasformare in immagini e sensazioni l’anima di un territorio così ricco e variegato.

Turismo in crescita e prospettive future

Il lancio dello spot si inserisce in un contesto di crescita costante del turismo regionale, sostenuto da politiche mirate e da una comunicazione sempre più efficace.

La sfida per il futuro sarà quella di continuare su questa strada, investendo in promozione e innovazione per mantenere alta l’attrattività del territorio e consolidare il posizionamento del Friuli-Venezia Giulia tra le mete emergenti più interessanti d’Italia.

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