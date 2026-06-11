Udine, segnalata in un condominio di Borgo Stazione: era ricercata e finisce in carcere

Una donna di 42 anni, cittadina ucraina senza fissa dimora, è stata rintracciata dalla polizia locale di Udine all’interno di un condominio del quartiere Borgo Stazione. Durante gli accertamenti è emerso che era destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Udine. La donna doveva scontare una pena detentiva di cinque mesi e quindici giorni di reclusione.

L’intervento dopo la segnalazione

L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, quando una pattuglia della polizia locale è intervenuta a seguito della segnalazione della presenza di una persona estranea all’interno di uno stabile del quartiere.

Gli agenti, una volta raggiunto il condominio, hanno proceduto all’identificazione della donna e hanno avviato le verifiche di rito per accertarne la posizione. Gli approfondimenti effettuati nelle banche dati hanno consentito di scoprire che sulla quarantaduenne pendeva un provvedimento restrittivo disposto dall’autorità giudiziaria.

La condanna per fatti avvenuti nel 2021

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, la donna era stata condannata in via definitiva per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

I fatti contestati risalgono al 2021 e si erano verificati proprio nel territorio di Udine. La pena residua da scontare ammontava a cinque mesi e quindici giorni di reclusione, motivo per cui era stato emesso l’ordine di carcerazione.

Trasferita nel carcere del Coroneo

Conclusi gli adempimenti previsti dalla normativa, la donna è stata accompagnata dagli agenti presso la casa circondariale del Coroneo di Trieste.

Qui è stata presa in carico dall’amministrazione penitenziaria per l’esecuzione della pena prevista dal provvedimento della Procura.

Il commento dell’assessora Toffano

L’operazione è stata commentata dall’assessora alla Polizia locale Rosi Toffano, che ha sottolineato l’importanza della presenza costante degli agenti nel quartiere.

“L’intervento conferma l’importanza della presenza costante della polizia locale nel quartiere di Borgo Stazione. Il presidio dell’area e la tempestiva risposta alle segnalazioni dei cittadini consentono di ottenere risultati concreti e di rafforzare la percezione di sicurezza nel quartiere”, ha dichiarato l’assessora.

Toffano ha inoltre ribadito l’impegno dell’amministrazione e delle forze dell’ordine nel mantenere alta l’attenzione sulla zona: “Continueremo a mantenere alta l’attenzione su Borgo Stazione insieme alle forze dell’ordine, affinché il quartiere sia sempre più sicuro, vivibile e accogliente per tutti”.

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