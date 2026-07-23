Eclissi solare del 12 agosto 2026, il Sole oscurato al tramonto: gli orari in FVG

Il tramonto di mercoledì 12 agosto 2026 regalerà uno degli spettacoli astronomici più attesi dell’estate. La Luna passerà davanti al Sole, dando origine a una profonda eclissi solare parziale, visibile in tutta la regione.

Il fenomeno inizierà poco prima delle 19.30 e raggiungerà la fase più intensa quando il Sole sarà ormai molto basso sull’orizzonte. In alcune zone del FVG la Luna arriverà a nascondere circa il 90% del disco solare, lasciandone visibile soltanto una sottile falce luminosa.

Eclissi totale in Europa, parziale in Italia

L’eclissi sarà totale soltanto lungo una stretta fascia che attraverserà Groenlandia, Islanda e parte della Spagna. In Italia sarà invece visibile come eclissi parziale, con le regioni settentrionali tra le aree maggiormente interessate.

La particolarità dell’evento sarà la coincidenza con il tramonto: il Sole scenderà sotto l’orizzonte mentre sarà ancora in gran parte coperto dalla Luna. Non calerà improvvisamente la notte, ma la luminosità potrebbe diminuire sensibilmente e il paesaggio assumere tonalità insolite.

Gli orari in Friuli-Venezia Giulia

L’inizio del fenomeno è previsto tra le 19.26 e le 19.27, con leggere differenze tra le varie località:

Trieste: massimo osservabile verso le 20.14, con circa l’87% del Sole coperto;

massimo osservabile verso le 20.14, con circa l’87% del Sole coperto; Gorizia: fase più profonda intorno alle 20.15, con un oscuramento vicino all’89%;

fase più profonda intorno alle 20.15, con un oscuramento vicino all’89%; Udine: massimo verso le 20.18, con circa il 90% del disco nascosto;

massimo verso le 20.18, con circa il 90% del disco nascosto; Pordenone: fase più intensa intorno alle 20.18, con una copertura leggermente superiore al 90%.

Gli orari sono indicativi. La presenza di montagne, edifici, alberi o colline potrebbe infatti nascondere il Sole prima del tramonto astronomico.

Dove vedere l’eclissi

Per osservare lo spettacolo servirà un punto con orizzonte completamente libero verso ovest-nordovest. Potrebbero essere adatti gli affacci sul Golfo di Trieste, alcune zone della costa tra Grado e Lignano e le aree aperte della pianura friulana.

Non è detto che la montagna rappresenti la scelta migliore: una cresta situata verso ovest potrebbe far scomparire il Sole con diversi minuti di anticipo. Conviene quindi controllare il luogo scelto nei giorni precedenti, recandosi sul posto tra le 20 e le 20.20.

Come osservare il Sole in sicurezza

L’eclissi non dovrà mai essere osservata a occhio nudo, neppure quando il Sole sarà quasi completamente coperto o vicino all’orizzonte.

I normali occhiali da sole non sono sufficienti. Servono occhiali per eclissi certificati secondo lo standard ISO 12312-2 oppure strumenti dotati di filtri solari specifici.

È pericoloso utilizzare binocoli, telescopi, fotocamere e teleobiettivi senza protezioni adeguate, perché le lenti concentrano la radiazione solare. Un’alternativa sicura è l’osservazione indiretta, proiettando l’immagine del Sole su una superficie attraverso un piccolo foro.

L’incognita del meteo

Per non perdere le fasi iniziali sarà consigliabile raggiungere il luogo scelto entro le 19. L’ultima incognita sarà il meteo: foschia, nuvole basse o velature sull’orizzonte potrebbero compromettere la visibilità.

Se il cielo sarà sereno, il Friuli-Venezia Giulia potrà assistere a un suggestivo incontro tra il tramonto estivo e una delle eclissi solari più profonde degli ultimi anni.

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