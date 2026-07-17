Maturità al Copernico di Udine, tutti promossi: 24 studenti conquistano il 100, nove con lode

Si è conclusa con un bilancio completamente positivo la maturità 2026 al liceo scientifico Niccolò Copernico di Udine. Tutti gli studenti ammessi all’Esame di Stato hanno infatti superato le prove, chiudendo con successo il proprio percorso scolastico. Tra i diplomati spiccano 24 studenti che hanno ottenuto il voto di 100/100, di cui nove hanno ricevuto anche la lode.

I numeri della maturità

Complessivamente sono stati 223 gli studenti che hanno affrontato l’Esame di Stato. Di questi, 112 provenivano dalle cinque classi del liceo scientifico tradizionale, mentre 111 appartenevano alle sei classi del liceo delle Scienze Applicate.

La sessione d’esame di quest’anno si è svolta in un contesto caratterizzato dalle novità introdotte dal Ministero dell’Istruzione, che hanno modificato alcuni criteri per l’assegnazione dei punteggi, del bonus e, di conseguenza, del voto finale.

Un percorso che va oltre le lezioni

Durante il quinquennio gli studenti non si sono dedicati esclusivamente all’attività didattica, ma hanno avuto l’opportunità di partecipare a numerosi progetti di approfondimento e iniziative formative promosse dall’istituto.

Tra le attività proposte figurano le gare di matematica, fisica, informatica, neuroscienze e filosofia, oltre al percorso di Curvatura Biomedica, alle certificazioni linguistiche e al programma del Doppio Diploma, che consente di conseguire anche il diploma di una high school statunitense.

Cultura, musica, sport e volontariato

L’offerta formativa del liceo Copernico ha incluso anche numerose esperienze in ambito culturale e artistico. Gli studenti hanno potuto prendere parte al coro, al giornalino scolastico “Intrepido”, alle attività di teatro, orchestra, Jazz band e Circus.

Accanto allo studio, alcuni ragazzi hanno inoltre coltivato l’attività sportiva, arrivando a competere a livello nazionale e internazionale, mentre altri hanno dedicato parte del proprio tempo a esperienze di volontariato e impegno civile, completando così un percorso di crescita non solo scolastica ma anche personale.

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