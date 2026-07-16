Furti negli autogrill, la Polizia svela i trucchi dei ladri: «Usano jammer e finti soccorsi»

Con l’aumento del traffico estivo cresce anche l’attenzione verso i furti nelle aree di servizio autostradali del Friuli-Venezia Giulia. Sebbene il fenomeno rimanga contenuto, la Polizia Stradale registra un leggero incremento degli episodi negli ultimi anni e ha deciso di rafforzare i controlli, impiegando anche agenti in borghese nelle aree maggiormente esposte.

A fare il punto è stato il dirigente della Polizia Stradale di Trieste, Gianluca Romiti, intervenuto durante la conferenza stampa dedicata ai flussi di traffico estivi sulla rete gestita da Autostrade Alto Adriatico. Secondo le stime, entro la fine della stagione potrebbero verificarsi tra cinque e sette episodi di furto negli autogrill.

I trucchi utilizzati dai ladri: jammer e finti soccorsi

Tra le tecniche più utilizzate dalle bande criminali c’è quella del jammer, un dispositivo capace di schermare il segnale del telecomando dell’auto. In questo modo il conducente è convinto di aver chiuso il veicolo, mentre in realtà le portiere rimangono aperte, facilitando il furto di bagagli e oggetti di valore.

Un altro metodo segnalato dalla Polizia Stradale consiste nel danneggiamento degli pneumatici. I malviventi forano una o più gomme dell’automobile, costringendo il conducente a fermarsi poco dopo. A quel punto si avvicinano fingendo di offrire assistenza e, approfittando della distrazione della vittima, sottraggono denaro, gioielli, documenti e altri effetti personali.

Gonars e Fratta tra le aree più esposte

Le aree di servizio di Gonars e Fratta risultano tra quelle più interessate da questo tipo di reati. Il motivo, ha spiegato Romiti, è legato soprattutto all’elevato numero di viaggiatori che vi transitano durante il periodo estivo, rendendole più appetibili per chi intende colpire.

I ladri prendono di mira qualsiasi oggetto lasciato nell’auto: gioielli, preziosi, borse, bagagli e tutto ciò che accompagna normalmente una famiglia in vacanza.

I consigli della Polizia Stradale per viaggiare in sicurezza

Per ridurre il rischio di furti, la Polizia Stradale invita gli automobilisti a non lasciare oggetti di valore in vista e, quando possibile, a chiudere il veicolo utilizzando la chiave fisica, verificando sempre che la serratura sia effettivamente scattata.

L’attenzione deve riguardare anche il carico trasportato. Biciclette, ombrelloni e bagagli devono essere fissati correttamente, perché un carico instabile può provocare incidenti e rallentamenti. Ogni anno, infatti, vengono registrati centinaia di sinistri dovuti proprio a materiali sistemati in modo non adeguato.

Distanza di sicurezza e attenzione alla guida

Tra i richiami della Polizia Stradale c’è infine quello relativo alla distanza di sicurezza, che deve essere sempre adeguata al peso del veicolo e alle condizioni del traffico. Un mezzo più pesante necessita di spazi di frenata maggiori, motivo per cui è fondamentale evitare distrazioni al volante e mantenere sempre un comportamento prudente, soprattutto nei giorni caratterizzati da intenso traffico verso le località di vacanza.

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