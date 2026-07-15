Assicurazione casa, la Regione FVG paga fino a 650 euro del premio: ecco chi può fare domanda

La Regione Friuli-Venezia Giulia rinnova il sostegno ai cittadini che scelgono di proteggere la propria abitazione dagli effetti di eventi atmosferici e calamità naturali. È aperto infatti il bando 2026 che prevede contributi sui premi assicurativi delle unità immobiliari a uso residenziale, con agevolazioni che possono arrivare fino a 650 euro per le abitazioni private e fino a 1.500 euro per i condomìni. Le domande possono essere presentate fino al 30 gennaio 2027.

Ad annunciare l’iniziativa è stato l’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari, che ha sottolineato come il cambiamento climatico renda sempre più importante investire nella prevenzione per tutelare il patrimonio delle famiglie.

Stanziati 500mila euro, con possibilità di aumentare le risorse

Per il bando sono stati messi a disposizione 500mila euro, una cifra che, secondo la Regione, potrà essere incrementata nel caso in cui il numero delle richieste superi le aspettative.

Come ha spiegato Callari, favorire la diffusione delle coperture assicurative permette di limitare le conseguenze economiche dei fenomeni più gravi, riducendo anche il peso degli interventi pubblici necessari dopo le calamità, come accaduto in passato in territori colpiti da eventi estremi.

L’assessore ha inoltre ricordato che il Friuli-Venezia Giulia è stata la prima Regione italiana a introdurre una misura di questo tipo, con l’obiettivo di incentivare, e non imporre, la sottoscrizione di polizze assicurative.

Chi può richiedere il contributo

Possono accedere al bando le persone fisiche che nel 2026 risultano proprietarie o titolari di diritti reali su abitazioni situate in Friuli-Venezia Giulia, appartenenti alle categorie catastali da A1 ad A9 e A11. Sono inclusi anche gli impianti fotovoltaici collegati agli immobili assicurati.

Per le polizze condominiali, la domanda può essere presentata dall’amministratore oppure, nei condomìni con meno di otto proprietari privi di amministratore, da un condomino incaricato.

Contributi fino a 650 euro per le abitazioni e 1.500 euro per i condomìni

Sono ammesse le spese sostenute nel 2026 per polizze che comprendano sia la copertura dei danni atmosferici sia quella dei danni catastrofali.

Per gli eventi atmosferici è previsto un contributo fisso di 50 euro per ogni abitazione e di 200 euro per le parti comuni dei condomìni.

Per la copertura dei danni catastrofali il contributo varia in base alla situazione economica del richiedente:

80% della spesa per chi ha un Isee inferiore a 50mila euro , fino a un massimo di 650 euro ;

per chi ha un , fino a un massimo di ; 50% della spesa per gli altri richiedenti, sempre fino a 650 euro.

Per i condomìni il contributo copre il 50% della spesa, fino a un massimo di 1.500 euro.

Le novità del bando 2026

La principale novità riguarda la validità delle polizze. La Regione riconoscerà infatti il contributo anche per le polizze che, al momento della domanda, non siano più in corso di validità, purché i premi siano stati regolarmente pagati nel 2026 e documentati con le relative quietanze.

La richiesta dovrà essere compilata e trasmessa tramite il portale regionale Istanze online da un intermediario assicurativo iscritto al Registro unico degli intermediari, una scelta che punta a ridurre gli errori nella compilazione delle pratiche.

Oltre 1.800 domande per il bando precedente

Durante la presentazione sono stati illustrati anche i dati del bando 2025. Le domande presentate sono state 1.861, delle quali 652 già liquidate e 69 respinte. L’importo finora erogato supera i 134mila euro, mentre entro l’inizio di agosto è prevista la conclusione delle istruttorie con un valore complessivo stimato di circa 270mila euro.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook