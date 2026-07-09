Navette straordinarie per i Concerti di Duran Duran e Pooh a Villa Manin, tutti i dettagli

In occasione dei grandi concerti in programma a Villa Manin di Passariano, la Regione Friuli-Venezia Giulia potenzia i collegamenti di trasporto pubblico con un servizio di navette straordinarie pensato per agevolare l’arrivo degli spettatori e ridurre il traffico nelle aree vicine alla storica dimora.

Il servizio sarà attivo per due degli appuntamenti più attesi dell’estate: il concerto dei Duran Duran, in programma venerdì 11 luglio, e quello dei Pooh, previsto venerdì 18 luglio. In entrambe le giornate le navette collegheranno Codroipo a Villa Manin, con corse ogni 20 minuti.

Navette dalle 17 a mezzanotte: i dettagli del servizio

Le navette saranno operative dalle 17 alle 24, coprendo sia la fase di arrivo del pubblico sia quella di deflusso al termine dei concerti. Il tempo di percorrenza stimato tra Codroipo e Villa Manin sarà di circa 16 minuti, con un percorso dedicato che toccherà i principali parcheggi cittadini.

Il servizio è stato programmato tenendo conto dei flussi previsti, con particolare attenzione alla fascia oraria tra le 18.30 e le 19, quando è atteso il maggiore afflusso di spettatori diretti all’area del concerto. L’inizio degli spettacoli è previsto alle 21.

Dove prendere le navette, fermate e parcheggi

Il collegamento straordinario servirà i principali punti di sosta di Codroipo, consentendo al pubblico di lasciare l’auto nei parcheggi predisposti e raggiungere Villa Manin senza dover arrivare direttamente in macchina fino a Passariano.

Le fermate previste sono:

Autostazione di Codroipo , a servizio del parcheggio del Foro Boario , di piazza Giardini e degli altri parcheggi del centro cittadino;

, a servizio del parcheggio del , di e degli altri parcheggi del centro cittadino; Parcheggio del Campo sportivo di via Circonvallazione Sud ;

; Villa Manin di Passariano, sede dei concerti.

Una soluzione pensata per semplificare gli spostamenti, alleggerire la viabilità e rendere più ordinata la gestione della mobilità in occasione di eventi che richiameranno migliaia di persone.

Amirante: «Trasporto pubblico flessibile per migliorare la viabilità»

A presentare l’iniziativa è l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, che sottolinea il valore del servizio in relazione alla gestione dei grandi eventi.

«I grandi concerti ospitati a Villa Manin richiamano migliaia di spettatori e richiedono una gestione attenta anche sul piano della mobilità. Per questo la Regione continua a investire in servizi di trasporto pubblico flessibili e dedicati, pensati per rendere più semplice l’arrivo del pubblico e migliorare la viabilità nell’area», afferma Amirante.

Secondo l’assessore, il collegamento consentirà al pubblico di lasciare l’automobile nei parcheggi predisposti a Codroipo e raggiungere comodamente la sede dei concerti, contribuendo ad alleggerire la circolazione attorno a Villa Manin.

Regione, Comune, Erpac e Tpl Fvg insieme per la mobilità

L’iniziativa è promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con il Comune di Codroipo, Erpac – Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia – e Tpl Fvg Scarl, gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale regionale.

L’obiettivo è favorire l’utilizzo del trasporto pubblico e ridurre il ricorso ai mezzi privati nelle aree limitrofe alla sede degli eventi, dove l’afflusso di spettatori renderà necessaria una gestione coordinata di parcheggi, viabilità e collegamenti.

Villa Manin si prepara a due serate da grande pubblico

I concerti dei Duran Duran e dei Pooh rappresentano due appuntamenti di forte richiamo nel calendario estivo di Villa Manin. Proprio per questo, il potenziamento dei collegamenti assume un ruolo centrale non solo per la comodità degli spettatori, ma anche per la tenuta complessiva della viabilità nella zona di Passariano.

Con le corse ogni 20 minuti, il servizio navetta diventa uno strumento concreto per accompagnare il pubblico verso l’area dei concerti in modo più ordinato, sostenibile e sicuro.

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