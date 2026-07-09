Udine, 24enne folgorato nell’ex cava Vidoni: è grave, blackout nella zona

Un giovane di 24 anni è rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio di mercoledì dopo essere stato folgorato all’interno dell’ex cava Vidoni, in località Beivars, lungo via Emilia, alle porte di Udine. Le sue condizioni sono serie e la prognosi resta riservata.

L’incidente nell’area dell’ex cava

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane è stato colpito da una violenta scarica elettrica mentre si trovava all’interno dell’area dell’ex cava, oggi in disuso.

Secondo le prime ricostruzioni, una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è che il 24enne stesse tentando di impossessarsi di cavi di rame presenti nell’area quando sarebbe avvenuta la folgorazione. Gli accertamenti sono tuttavia ancora in corso e la dinamica dovrà essere chiarita.

I soccorsi e il ricovero in ospedale

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, inviato dalla centrale operativa Sores Fvg. Dopo le prime cure, il giovane è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso.

Il 24enne è stato ricoverato nel reparto di chirurgia plastica/ustionati, dove è tuttora in cura. Le sue condizioni sono considerate gravi e i medici hanno mantenuto la prognosi riservata.

Blackout nella zona

La scarica elettrica ha avuto conseguenze anche sulla rete elettrica, provocando un blackout nel quartiere circostante.

L’ex cava Vidoni è un’area dismessa e non si esclude che il giovane vi si sia introdotto abusivamente. Saranno le indagini a stabilire con precisione le circostanze dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

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