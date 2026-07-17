Cosa fare nel weekend in Friuli-Venezia Giulia, gli eventi dal 17 al 19 luglio 2026

Concerti immersi nella natura, grandi nomi della musica italiana, festival internazionali, cinema, rievocazioni storiche e feste dedicate ai sapori del territorio. Il fine settimana da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026 propone appuntamenti in tutte le aree del Friuli-Venezia Giulia, dalla costa alle Dolomiti friulane, passando per Udine, Gorizia, Pordenone, Cividale e Villa Manin.

Ecco una guida con alcune delle principali idee per decidere cosa fare nel weekend in Friuli-Venezia Giulia, ricordando di verificare prima della partenza eventuali variazioni, disponibilità dei biglietti e modalità di accesso.

No Borders Music Festival: Coez, I Patagarri ed Einaudi ai Laghi di Fusine

Uno degli appuntamenti più attesi è il nuovo fine settimana del No Borders Music Festival, nello scenario naturale dei Laghi di Fusine, nel Tarvisiano.

Sabato 18 luglio il programma prevede un doppio concerto: Coez salirà sul palco alle 14, seguito alle 16 da I Patagarri. Domenica 19 luglio, sempre alle 14, sarà invece protagonista Ludovico Einaudi con un concerto per pianoforte solo già annunciato come sold out.

L’organizzazione invita gli spettatori a raggiungere l’area con largo anticipo, preferibilmente entro le 11, soprattutto in occasione degli eventi esauriti. La zona del concerto deve inoltre essere raggiunta a piedi: scarpe adatte, acqua, protezione dal sole e abbigliamento per eventuali cambiamenti del tempo sono quindi indispensabili.

I Pooh in concerto a Villa Manin

Sabato sera la musica italiana sarà protagonista anche a Villa Manin di Passariano, dove arriveranno i Pooh con una tappa del loro nuovo viaggio dal vivo.

Il concerto inizierà alle 21 di sabato 18 luglio e rappresenta l’unico appuntamento della band in Friuli-Venezia Giulia inserito in questa parte del tour. Una proposta particolarmente adatta a chi vuole trascorrere la serata tra i brani che hanno segnato oltre cinquant’anni di musica pop italiana, nella cornice monumentale della villa dogale. I biglietti sono disponibili attraverso il circuito indicato dall’organizzazione.

Giorgia in concerto nella Piazza Grande di Palmanova

Tra gli appuntamenti musicali più importanti del fine settimana spicca il concerto di Giorgia, attesa venerdì 17 luglio alle 21 in Piazza Grande a Palmanova. La cantante farà tappa nella città stellata con il tour “G Summer”, portando dal vivo i grandi successi della sua carriera e i brani più recenti. Quella di Palmanova sarà l’unica data in Friuli-Venezia Giulia del progetto estivo: l’apertura delle porte è prevista alle 19, mentre per il pubblico sarà disponibile anche un parcheggio gratuito fuori Porta Aquileia.

Udin&Jazz, doppio appuntamento nel cuore di Udine

Gli appassionati di jazz e contaminazioni contemporanee potranno invece scegliere Udin&Jazz, che venerdì 17 luglio proporrà due concerti nel centro di Udine. Alle 19, sotto la Loggia del Lionello, si esibiranno gli Ocho Rios, mentre alle 21.30 la Corte di Palazzo Morpurgo ospiterà MonoNeon, bassista statunitense noto per il suo stile eccentrico e per una musica capace di mescolare funk, jazz, soul e sperimentazione. Due proposte differenti che confermano la vocazione internazionale della rassegna udinese.

Mittelfest trasforma Cividale in un palcoscenico europeo

A Cividale del Friuli è entrata nel vivo la 35ª edizione di Mittelfest, dedicata nel 2026 al tema della “Paura”. Il festival proseguirà fino al 26 luglio con teatro, musica, danza e circo provenienti da diversi Paesi europei.

Sabato 18 luglio sono in programma, tra gli altri, lo spettacolo circense “3Clowns” alle 17 all’Orto delle Orsoline, il concerto dei Duplina alle 19, la prima assoluta di “Bébi. Il primo amore” con Andrea Bosca alle 20 al Teatro Ristori e lo spettacolo di circo contemporaneo “Mozzafiato!” alle 21.30 in piazza Duomo, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

Domenica il calendario riparte alle 11 con “Tuba”, seguito nel pomeriggio dagli spettacoli “Chuck My Life” e “Adam’s Apple”. Alle 19.30 il Teatro Ristori ospiterà “Chi perdona”, mentre alle 21.30 piazza Duomo accoglierà il concerto dei Dagadana, tra musica tradizionale polacca e ucraina, elettronica e art pop.

Pordenone Blues: dai Subsonica alla notte internazionale del blues

Il Pordenone Blues & Co. Festival offre due serate consecutive al Parco San Valentino.

Venerdì 17 luglio arrivano i Subsonica, impegnati nel tour “Terre Rare 96-26” che celebra i trent’anni di carriera della band. I cancelli apriranno alle 17, mentre l’inizio del concerto è previsto alle 21. Ad aprire la serata saranno gli El Partydo, progetto nato da alcuni componenti de Lo Stato Sociale.

Sabato 18 luglio spazio invece alla Blues Experience Night con Toby Lee, Judith Hill e Kris Barras’ Hollow Souls. L’apertura dei cancelli è fissata alle 17.30 e i concerti inizieranno alle 18.45, con tre differenti interpretazioni del blues contemporaneo, dal soul al rock più energico.

Cinema a Gorizia con il Premio Sergio Amidei

Gli appassionati di cinema possono scegliere Gorizia, dove fino al 22 luglio si svolge il 45° Premio internazionale alla migliore sceneggiatura Sergio Amidei. Le proiezioni e gli incontri coinvolgono il Kinemax, la Mediateca.GO, il Parco Coronini Cronberg e altri spazi cittadini.

Sabato 18 luglio il programma comprende diversi titoli di Marco Tullio Giordana, tra cui la prima parte de “La meglio gioventù”, “Quando sei nato non puoi più nasconderti” e “Due soldati”. Alle 21.15 sarà proiettato “40 secondi”, alla presenza dell’attore Francesco Di Leva.

Domenica proseguirà l’omaggio a Giordana con “I cento passi”, “Romanzo di una strage” e “Pasolini, un delitto italiano”. Alle 18 è previsto l’incontro con il regista, mentre alle 21.15 si terrà la premiazione del vincitore del Premio all’Opera d’Autore, alla presenza dello stesso Giordana e di Luigi Lo Cascio.

Sauris in festa tra prosciutto, birra e tradizioni

Per chi desidera un fine settimana dedicato all’enogastronomia, sabato e domenica tornano le giornate conclusive di Sauris in Festa – Festa del Prosciutto.

A Sauris di Sotto il protagonista sarà il Prosciutto di Sauris IGP, accompagnato da formaggi, prodotti locali e Zahre Beer. Il programma comprende inoltre musica, mercatini, momenti di animazione e visite guidate ai prosciuttifici e al birrificio, offrendo l’occasione per scoprire uno dei borghi montani più caratteristici della regione.

Birra artigianale e musica a Forni di Sopra

Un’altra idea per una gita nelle Dolomiti friulane è l’Happy Beerday Foglie d’Erba, in programma sabato 18 e domenica 19 luglio a Forni di Sopra.

Il birrificio artigianale festeggerà il proprio diciottesimo compleanno con birrifici ospiti, cibo di strada, musica dal vivo e animazione per bambini. L’appuntamento inizierà sabato alle 11 e proseguirà per entrambe le giornate, con una formula adatta sia agli appassionati di birra sia alle famiglie che vogliono abbinare la festa a una giornata in montagna.

Rievocazione storica a Castelnovo del Friuli

A Castelnovo del Friuli, sabato e domenica, il borgo tornerà simbolicamente agli anni 1508-1509 con la rievocazione della presa del castello da parte dei conti Savorgnan.

Figuranti in costume, armigeri, nobili, popolani, sbandieratori, musici, mercanti e artigiani animeranno la località Castello, trasformandola in un teatro medievale e rinascimentale. Saranno aperte anche le taverne, con specialità enogastronomiche e momenti pensati per visitatori di tutte le età.

Tradizioni contadine a Maniago e festa del Carmine in Val Tramontina

Domenica 19 luglio la Fattoria Dorigo, nella campagna di Maniago, ospiterà la Festa della Trebbiatura: una giornata dedicata alla cultura rurale, ai mezzi agricoli storici e alle attività per famiglie.

A Tramonti di Sotto si concluderà invece la 50ª Festa della Beata Vergine del Carmine. Dalle 10 saranno presenti mercatini con prodotti artistici e specialità locali, giochi e gonfiabili per bambini, mentre alle 11 è prevista una dimostrazione di tiro con l’arco nell’area verde vicina alla chiesa.

Mare, passeggiate e Carnevale estivo a Grado

Chi preferisce il mare può scegliere Grado, abbinando una giornata in spiaggia agli appuntamenti del centro storico.

Sabato 18 luglio, dalle 10, piazza XXVI Maggio ospiterà i mercatini degli hobbisti. Alle 18 partirà la visita guidata “Alla scoperta di Grado: tra mare e meraviglia”, in italiano e inglese, con prenotazione attraverso l’Infopoint e gratuità per i possessori di FVGcard. I mercatini torneranno anche domenica mattina.

Sabato 18 luglio Grado cambierà volto con la 22ª edizione del Carnevale estivo, uno degli eventi più caratteristici della stagione turistica sull’Isola del Sole. Il corteo partirà alle 21 dall’Isola della Schiusa e attraverserà il porto e le vie del centro storico tra carri allegorici, musica e gruppi mascherati. Sono attesi circa mille figuranti in costume, con partecipanti provenienti da diverse località del Friuli-Venezia Giulia. Un appuntamento adatto anche alle famiglie e a chi desidera concludere una giornata al mare in un’atmosfera festosa.

Vigneti Aperti, un viaggio tra cantine e sapori regionali

Per chi preferisce trascorrere il fine settimana tra natura ed enogastronomia, sabato 18 e domenica 19 luglio torna Vigneti Aperti. Diverse aziende del Friuli-Venezia Giulia accoglieranno i visitatori con degustazioni, incontri con i produttori, passeggiate tra i filari e abbinamenti con formaggi, olio e altri prodotti locali. Le iniziative coinvolgeranno cantine situate, tra le altre località, a Farra d’Isonzo, San Floriano del Collio, Duino Aurisina, Cividale del Friuli, Prepotto e Camino al Tagliamento. Per molte attività è consigliata o richiesta la prenotazione.

Un fine settimana da organizzare in anticipo

La varietà degli appuntamenti permette di costruire il weekend in base alle proprie preferenze: concerti e festival, giornate al mare, esperienze gastronomiche, spettacoli internazionali oppure feste legate alla storia e alle tradizioni locali.

Per gli eventi a pagamento e quelli ospitati in montagna è consigliabile controllare prima di partire la disponibilità dei biglietti, la viabilità, i parcheggi e le eventuali indicazioni legate al maltempo. I programmi possono essere modificati anche nelle ore precedenti agli spettacoli.

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