Cosa fare in Friuli-Venezia Giulia nel weekend dal 24 al 26 luglio 2026

Dal grande rock internazionale ai concerti immersi nella natura, passando per spettacoli teatrali, feste popolari, iniziative per famiglie e itinerari culturali. Il fine settimana dal 24 al 26 luglio 2026 propone un calendario particolarmente ricco in tutto il Friuli-Venezia Giulia, con appuntamenti distribuiti tra mare, città d’arte, borghi e località montane.

Trieste tra Gorillaz, Eiffel 65 e gli spettacoli di Trieste Estate

Uno degli appuntamenti più attesi è il concerto dei Gorillaz, in programma sabato 25 luglio alle 21 in piazza Unità d’Italia. La tappa triestina del “The Mountain Tour”, annunciata come unica data nel Nord Italia, risulta già esaurita. Chi non è riuscito a trovare il biglietto avrà comunque numerose alternative all’interno del cartellone di Trieste Estate 2026.

Venerdì 24 luglio, alle 21, il Giardino del Museo Sartorio ospita “Women in Rock”, viaggio musicale dedicato alle donne che hanno segnato la storia del rock. Contemporaneamente, al Museo Winckelmann, il pianoforte di Angelo Comisso incontra il disegno dal vivo di Paolo Cossi nello spettacolo “Zoé”.

Sabato sera, oltre ai Gorillaz, al Museo Sartorio è previsto “Mozart sotto le stelle”. Domenica 26 luglio, invece, piazza Unità si trasforma in una grande pista da ballo con il concerto gratuito degli Eiffel 65, dalle 21 e con accesso all’area a partire dalle 19. Nella stessa serata, al Sartorio, il docu-concerto “Tina – The Best” rende omaggio a Tina Turner attraverso musica dal vivo, video e racconto.

Ai Laghi di Fusine il gran finale del No Borders Music Festival

Il weekend segna anche la conclusione della 31ª edizione del No Borders Music Festival, che porta la musica nel suggestivo scenario dei Laghi di Fusine, nel Tarvisiano.

Sabato 25 luglio, alle 14, è previsto il concerto acustico di Manu Chao, già sold out. Domenica 26 luglio, sempre alle 14, il palco immerso nella natura ospiterà invece Mannarino, chiamato a chiudere il festival con il suo repertorio sospeso tra cantautorato, sonorità popolari e ricerca musicale.

Gli organizzatori consigliano di raggiungere l’area con largo anticipo: l’ultimo tratto verso il luogo dei concerti deve essere percorso a piedi oppure in bicicletta e nelle giornate di maggiore affluenza possono formarsi rallentamenti nella zona di Tarvisio.

Mittelfest chiude a Cividale con teatro, musica, danza e circo

A Cividale del Friuli va in scena l’ultimo fine settimana di Mittelfest 2026, la 35ª edizione del festival internazionale dedicato quest’anno al tema della “Paura”.

Venerdì 24 luglio il programma comprende la lettura teatrale “La strage di Vergarolla”, il concerto degli Alice in WonderBand e, alle 21.30 in piazza Duomo, “Il demoniaco” con la FVG Orchestra.

Sabato 25 luglio si alternano musica, circo e danza, dal concerto “Fos” di Erini allo spettacolo circense “Symbiosis”, proposto alle 18 e alle 22, fino a “Best regards” di Marco D’Agostin. La giornata comprende anche laboratori aperti al pubblico e proposte dedicate ai bambini.

Domenica 26 luglio il festival parte già alle 10.30 con lo spettacolo interattivo per famiglie “Pop” e prosegue con concerti, teatro e danza. La chiusura è affidata alle 21.30, in piazza Duomo, ad Alex Bellini e Luca Lagash con “Esploratori o geografi?”, progetto ispirato alle domande e ai viaggi del Piccolo Principe.

Gorizia, tre giornate nel Parco Basaglia con il Lunatico Festival

Dal 24 al 26 luglio il Parco Basaglia di Gorizia accoglie “Frontiere dei Lunatici”, sezione inaugurale del Lunatico Festival 2026. Il tema scelto è “vivendo fuori” e il calendario unisce cultura, musica, sport, laboratori e progetti di inclusione sociale.

Tra gli appuntamenti di venerdì figurano attività dedicate alla street art e una sessione partecipata di gioco di ruolo ispirata all’universo di Star Wars. Gli eventi goriziani sono indicati dagli organizzatori come gratuiti e proseguono per tutte e tre le giornate del weekend.

Per chi preferisce una passeggiata culturale, a Gradisca d’Isonzo è disponibile anche la “Gradisca Memory Experience”: un percorso gratuito, su prenotazione, nel quale strade e parchi vengono esplorati con l’aiuto di tablet, immagini storiche e narrazioni audio. L’esperienza viene proposta il venerdì, il sabato e la domenica.

Grado: Nek in concerto e una notte nel segno della musica dance

Domenica 26 luglio, alle 21, il Parco delle Rose di Grado ospita il concerto di Nek, unica data in Friuli-Venezia Giulia del tour “Nek Hits Live 2026”. In scaletta sono annunciati i principali successi della carriera del cantante, da “Laura non c’è” a “Lascia che io sia”, passando per “Sei grande” e “Fatti avanti amore”.

La sera precedente, sabato 25 luglio, il Parco Acquatico propone “La Manna, un classico…”, festa serale con musica e animazione dalle 21.30 fino alle 2. L’ingresso è a pagamento e comprende una consumazione.

Ad Aquileia, invece, la mattina del 25 luglio è in programma “Cocambo Archeo Time Tour”, esperienza su prenotazione che combina una passeggiata tra le aree archeologiche con la visita a una fabbrica di cioccolato e una degustazione guidata.

Majano celebra la memoria del terremoto con Bolero e Carmina Burana

Sabato 25 luglio si apre la 66ª edizione del Festival di Majano con una serata dedicata al cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 1976.

Alle 21, nell’Area Concerti, l’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno porterà sul palco “Bolero e Carmina Burana”, coinvolgendo complessivamente più di 200 musicisti e coristi. Un appuntamento che unisce la potenza della musica alla memoria di uno degli eventi più drammatici della storia regionale.

Lignano si colora con la Holi Run

Per famiglie, gruppi di amici e appassionati di sport non competitivo, sabato 25 luglio torna a Lignano Pineta la Holi Run, corsa-spettacolo accompagnata da musica, animazione e lanci di polveri colorate.

Il percorso misura circa 5,2 chilometri e attraversa la zona di piazza Marcello d’Olivo. Le attività sono previste nel pomeriggio, con festa e animazione fino alla sera. Per l’edizione 2026 è stata annunciata anche la possibilità di partecipare insieme al proprio cane attraverso la formula “HoliRun Dog”.

Pordenone tra il virtuosismo di Malmsteen e le visite nei borghi

Domenica 26 luglio il Pordenone Blues & Co. Festival porta al Parco San Valentino il chitarrista svedese Yngwie Malmsteen, protagonista dell’unica data italiana del suo tour mondiale. Il concerto principale inizierà alle 21.30 e sarà preceduto dalle esibizioni dei Masterplan e dei Rivetskull.

Nel pomeriggio è possibile scegliere una proposta completamente diversa con l’Open Day Il Pordenone. Dalle 14.30 alle 17.30 saranno aperte contemporaneamente le chiese di Sant’Ulderico, dei Santi Ruperto e Leonardo e di San Lorenzo Martire, con visite guidate gratuite dedicate alle opere di Giovanni Antonio de’ Sacchis.

A Maniago, invece, dal 24 al 26 luglio torna la festa di San Giacomo. Piazza Italia e il centro cittadino saranno animati da chioschi, musica, spettacoli circensi, acrobati, laboratori, giochi, esposizioni, dj set e concerti. La domenica sono previste anche una mostra di mezzi d’epoca e l’esibizione della rock band femminile Le Venusia.

Sagre e feste tradizionali nei paesi

Il weekend offre numerose occasioni anche per chi vuole trascorrere una serata tra cucina locale, musica e tradizioni. A Bicinicco prosegue fino al 26 luglio la 22ª Festa della Trebbiatura, dedicata alla civiltà contadina e alle antiche attività agricole.

Nel calendario regionale compaiono inoltre la Sagra di San Jacum a Paluzza, con apertura venerdì 24 luglio, la Sagra di Ugovizza dal 24 al 26 luglio, la Sagra delle Patate a Ovoledo di Zoppola e la festa campestre di Vidulis.

Un weekend da programmare in anticipo

La quantità di appuntamenti rende possibile costruire itinerari molto diversi: una giornata in montagna con concerto ai Laghi di Fusine, un pomeriggio culturale a Cividale o Pordenone, una serata sul mare a Trieste o Grado oppure una festa popolare nei paesi dell’entroterra.

Per gli eventi a pagamento, quelli su prenotazione e gli spettacoli all’aperto è opportuno controllare prima della partenza eventuali aggiornamenti, disponibilità dei biglietti e modifiche dovute alle condizioni meteorologiche.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook