Caldo africano in arrivo: il Friuli-Venezia Giulia verso i 39 gradi, ecco quando finirà

Dopo alcuni giorni di temperature più sopportabili, il caldo africano è pronto a tornare protagonista in Friuli-Venezia Giulia. Da mercoledì l’anticiclone subtropicale tornerà infatti a espandersi sull’Italia e sull’Europa centrale, dando il via a una nuova e intensa ondata di calore destinata a interessare anche la regione.

Temperature fino a 39 gradi

Secondo le previsioni di Davide Sironi di 3bmeteo.it, le temperature aumenteranno progressivamente fino a raggiungere valori compresi tra 36 e 39 gradi nei primi giorni di agosto. Si tratta di livelli molto elevati, che si avvicinano ai record storici del mese.

Per quanto riguarda Udine, il primato assoluto di agosto è pari a 37,8 gradi, registrato nel 2017 dalla centralina meteorologica di Udine Rivolto. I valori previsti nei prossimi giorni potrebbero quindi avvicinarsi a quella soglia.

Il problema saranno anche le notti

L’aspetto più critico non sarà soltanto il caldo durante il giorno. L’ondata di calore dovrebbe infatti protrarsi per diversi giorni, favorendo un progressivo accumulo di calore.

Anche le ore notturne offriranno poco sollievo: le temperature minime difficilmente scenderanno sotto i 22-25 gradi, dando origine alle cosiddette notti tropicali, con condizioni di afa persistente che renderanno più difficile il riposo.

Sole prevalente e pochi temporali

Dal punto di vista meteorologico, la situazione sarà caratterizzata da tempo stabile e in prevalenza soleggiato, soprattutto sulle pianure e lungo la costa, dove le precipitazioni saranno praticamente assenti.

Solo sulle zone alpine sarà possibile lo sviluppo di isolati temporali di calore, fenomeni che dovrebbero comunque risultare di breve durata e limitati ad alcune aree montane.

Quando arriverà il cambiamento

Secondo le attuali previsioni, il caldo intenso dovrebbe persistere almeno fino al 4-5 agosto. In seguito è attesa una graduale attenuazione delle temperature grazie all’arrivo di correnti atlantiche più fresche.

Il cambio di circolazione potrebbe favorire anche lo sviluppo di temporali, localmente intensi, segnando la fine della fase più calda e riportando valori termici più vicini alle medie stagionali.

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