Delfino Verde, approdo a Trieste spostato fino al 24 luglio: dove imbarcarsi

Cambio temporaneo di approdo per i collegamenti marittimi del Delfino Verde a Trieste. Da mercoledì 22 fino a venerdì 24 luglio 2026, i servizi di trasporto pubblico locale via mare non utilizzeranno la consueta fermata di Riva Nazario Sauro, ma faranno riferimento a un punto di imbarco provvisorio situato nel tratto compreso tra la Scala Reale e la radice del Molo Audace.

La variazione riguarda quindi una delle aree più centrali del lungomare cittadino, davanti a piazza Unità d’Italia, e sarà valida per tre giornate. Il ritorno alla normale operatività è previsto da sabato 25 luglio 2026.

Approdo spostato per ragioni di sicurezza

A comunicare la modifica è stata l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio del Friuli-Venezia Giulia, Cristina Amirante. Lo spostamento è stato disposto per consentire lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza della permanenza a Trieste dell’ambasciatore degli Stati Uniti d’America.

Le autorità competenti hanno previsto infatti alcune limitazioni temporanee alla navigazione e alla sosta nel Bacino San Marco. Le disposizioni sono state emanate dalla Questura di Trieste e dalla Capitaneria di Porto, nell’ambito delle misure di ordine e sicurezza pubblica adottate per l’occasione.

La conseguenza operativa è l’impossibilità di utilizzare, per un periodo circoscritto, l’approdo abituale di Riva Nazario Sauro.

Dove si trova il capolinea provvisorio

Il nuovo punto di partenza e arrivo del Delfino Verde sarà collocato nel tratto antistante piazza Unità d’Italia, precisamente tra la Scala Reale e la radice del Molo Audace.

Si tratta di una zona facilmente raggiungibile a piedi dal centro cittadino e posta a breve distanza dall’approdo ordinario. I passeggeri sono comunque invitati a considerare il cambiamento nella programmazione degli spostamenti, soprattutto in caso di coincidenze o appuntamenti con orari particolarmente ravvicinati.

La modifica non comporta la sospensione del servizio: i collegamenti marittimi continueranno a essere regolarmente effettuati, ma con partenza e arrivo dal punto alternativo individuato dalle autorità.

Servizio garantito fino al ritorno a Riva Nazario Sauro

«Si tratta di una variazione limitata nel tempo», ha spiegato Cristina Amirante, sottolineando come il trasferimento dell’approdo sia stato organizzato per garantire due esigenze: da una parte la continuità del servizio di trasporto pubblico locale, dall’altra il rispetto delle misure di sicurezza stabilite dagli organi competenti.

Il Delfino Verde rappresenta un collegamento importante per residenti, pendolari e turisti che utilizzano le linee marittime tra Trieste e le località costiere. Proprio per evitare disagi più consistenti, è stato individuato un approdo alternativo in prossimità del centro e del consueto punto di imbarco.

Quando tornerà operativo l’approdo abituale

Il trasferimento sarà valido fino a venerdì 24 luglio compreso. A partire da sabato 25 luglio 2026, il servizio riprenderà regolarmente presso l’approdo abituale di Riva Nazario Sauro.

Salvo ulteriori comunicazioni, dunque, la modifica avrà una durata limitata a tre giorni e non dovrebbe incidere sulla normale programmazione successiva dei collegamenti.

Per conoscere eventuali variazioni degli orari, aggiornamenti dell’ultimo momento o altre informazioni operative, i viaggiatori possono consultare i canali ufficiali e il sito internet di Delfino Verde Navigazione.

Le indicazioni utili per i passeggeri

Chi deve utilizzare il servizio tra il 22 e il 24 luglio dovrà quindi recarsi direttamente al capolinea provvisorio vicino a piazza Unità d’Italia. È consigliabile arrivare con qualche minuto di anticipo, in modo da individuare correttamente l’area di imbarco e gestire senza difficoltà eventuali flussi più intensi di passeggeri.

La raccomandazione è di verificare sempre gli aggiornamenti prima della partenza, soprattutto nel caso in cui le disposizioni di sicurezza dovessero determinare ulteriori adeguamenti temporanei.

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