Trieste-Vienna, il nuovo treno diretto cambia i collegamenti con l’Europa centrale

Il collegamento ferroviario diretto tra Trieste e Vienna, attivo dalla fine del 2025, rappresenta una delle infrastrutture più rilevanti per il Friuli-Venezia Giulia. A sottolinearne l’importanza è l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, che evidenzia come questo asse rafforzi un legame storico tra due città profondamente connesse.

Trieste, infatti, è da sempre una porta sull’Adriatico, proiettata verso i traffici marittimi, mentre Vienna rappresenta il cuore politico ed economico dell’Europa centrale. Due realtà complementari che, grazie a questo collegamento, tornano ad avvicinarsi in modo concreto.

Un servizio efficiente e moderno

Il servizio ferroviario è operato dalle ferrovie austriache ÖBB attraverso i convogli Railjet, garantendo un collegamento quotidiano tra le due città. Il percorso copre circa 346 chilometri, con undici fermate intermedie, fino ad arrivare alla stazione centrale di Vienna, l’Hauptbahnhof.

A rendere ancora più efficiente il collegamento è stata l’apertura del tunnel della Koralpe, un’infrastruttura fondamentale che ha migliorato sensibilmente i tempi di percorrenza tra Carinzia e Stiria. Questo intervento ha contribuito a rendere il viaggio più rapido e competitivo rispetto ad altre modalità di trasporto.

Trieste nodo centrale dei corridoi europei

Secondo Amirante, questo collegamento rappresenta un passo decisivo per il rafforzamento del ruolo di Trieste come snodo strategico tra Adriatico ed Europa continentale. La città consolida così la propria posizione all’interno dei corridoi europei della mobilità e della logistica, diventando sempre più centrale negli scambi internazionali.

Il nuovo asse ferroviario non è soltanto un’infrastruttura di trasporto, ma uno strumento capace di sostenere la crescita del territorio, facilitando la circolazione di persone, merci e idee.

Impatti economici, culturali e turistici

L’attivazione del collegamento Trieste-Vienna va oltre la semplice riduzione delle distanze. Come sottolineato dall’assessore, avvicinare le due città significa rafforzare relazioni economiche, culturali e turistiche.

Le opportunità per le imprese aumentano grazie a una maggiore accessibilità, mentre il turismo beneficia di collegamenti diretti e più rapidi. Anche gli scambi culturali trovano nuova linfa, contribuendo a una maggiore integrazione tra territori.

Un passo verso un FVG più competitivo

Il collegamento ferroviario rappresenta quindi un tassello fondamentale nella strategia regionale. Si tratta di un’infrastruttura che contribuisce a rendere il Friuli-Venezia Giulia sempre più connesso, competitivo e protagonista nello scenario europeo.

In un contesto in cui la mobilità sostenibile e le connessioni internazionali sono sempre più centrali, l’asse Trieste-Vienna si conferma come un investimento chiave per il futuro del territorio.

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