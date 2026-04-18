L’incendio di Loredana: il 12 agosto S. Vito al Tagliamento brucerà di rock, trasgressione e realtà

SAN VITO AL TAGLIAMENTO – Il 12 agosto, mentre il resto del mondo si scioglierà sotto l’umidità passiva di un’estate qualunque, Piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento diventerà l’epicentro di un incendio programmato. Già, perchè arriva Loredana Bertè, la donna che ha trasformato la ribellione in un’istituzione e la coerenza in un optional per anime pigre. Arriva la leggenda che non ha mai chiesto permesso per esistere. Arriva quella bambina che voleva essere regina e che, a differenza di chi sogna corone di plastica, il trono se l’è costruito con i cocci di mille battaglie vinte e perse, sempre rigorosamente in pubblico.

Non aspettatevi la solita celebrazione nostalgica per cuori infranti e pensionati in cerca di emozioni sbiadite. Il tour “Ancora Ribelle” è l’ennesimo schiaffo a chi pensava che cinquant’anni di carriera fossero un traguardo e non un punto di partenza per nuovi e meravigliosi disastri. È il manifesto di chi non ha mai imparato a stare al proprio posto. È il grido di chi preferisce essere “Pazza” piuttosto che morire di noia in un salotto borghese. È la dimostrazione vivente che il talento, quello vero, non ha bisogno di filtri né di buone maniere.

Volete la scaletta? Avrete un campionario di sopravvivenza urbana che va dai graffi di “Sei bellissima” alle visioni lucide de “Il mare d’inverno”, passando per quella “Non sono una signora” che suona come una minaccia ancora attualissima. Sarà un rito collettivo dove Piazza del Popolo dovrà reggere l’urto di una voce che non accetta compromessi. Sarà una serata in cui il coraggio si traveste da rock. Sarà l’unico posto dove la verità non ha paura di farsi guardare in faccia, con le sue rughe e la sua bellezza violenta.

I biglietti sono pronti a sparire dalle 10.00 di sabato 18 aprile sul circuito Ticketone. Potete scegliere di restare a guardare le stelle cadenti sperando in un miracolo, o potete decidere di guardare l’unica stella che non cade mai, ma che continua a bruciare tutto quello che incontra sul suo cammino. Loredana e la sua Bandabertè non promettono pace, promettono fuoco. E in una società che annega nel tiepido, un incendio è l’unica cosa che valga davvero la pena di assicurarsi.

Per ulteriori info: Loredana Bertè a San Vito al Tagliamento

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