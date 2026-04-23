Quattro aziende del FVG tra le più affidabili d’Italia: ecco chi ha vinto il Credit Reputation Award 2026

Si rinnova anche nel 2026 l’appuntamento con i Credit Reputation Awards, il riconoscimento promosso da CentraleRisk che premia le imprese italiane capaci di distinguersi per affidabilità, continuità e qualità nella gestione dei rapporti bancari.

In Friuli-Venezia Giulia sono quattro le aziende che si sono messe in evidenza: Cosme Group, FVG Rail, PMP Pro-Mec e Società Italiana per l’Oleodotto Transalpino (SIOT). Realtà diverse tra loro, ma accomunate da un approccio strutturato e consapevole alla gestione finanziaria, orientato alla stabilità e sostenibilità nel lungo periodo.

Il valore della puntualità bancaria

Il riconoscimento “Top per puntualità bancaria 2025” individua le imprese che hanno saputo mantenere nel tempo una gestione coerente degli affidamenti, evitando criticità e anomalie segnalate nei sistemi bancari.

Un aspetto oggi centrale nei processi di valutazione del merito creditizio, che rappresenta un indicatore fondamentale della solidità aziendale. Le aziende premiate offrono così uno spaccato significativo di un tessuto produttivo regionale caratterizzato da vocazione industriale, innovazione e trasparenza nei rapporti con il credito, anche in un contesto economico complesso.

Le aziende premiate

Nel dettaglio, le quattro realtà premiate rappresentano comparti strategici per l’economia del Friuli-Venezia Giulia:

Cosme Group S.r.l. , leader nel settore della lavorazione delle lamiere con tecnologie all’avanguardia;

, leader nel settore della lavorazione delle lamiere con tecnologie all’avanguardia; FVG Rail S.p.A. , specializzata nella manutenzione e riparazione di veicoli ferroviari, sinonimo di efficienza e sicurezza;

, specializzata nella manutenzione e riparazione di veicoli ferroviari, sinonimo di efficienza e sicurezza; PMP Pro-Mec S.p.A. , player internazionale negli impianti di trasmissione per mezzi industriali;

, player internazionale negli impianti di trasmissione per mezzi industriali; SIOT S.p.A., società del Gruppo TAL che gestisce da oltre 50 anni l’infrastruttura energetica tra Trieste e il Centro Europa.

Nuovi modelli di valutazione del credito

“Cresce tra le imprese italiane la consapevolezza dell’importanza di una gestione finanziaria attenta, puntuale e trasparente”, ha sottolineato Massimiliano Bosaro, amministratore delegato e fondatore di MF CentraleRisk.

Secondo Bosaro, la puntualità bancaria non è più solo un indicatore comportamentale, ma rappresenta oggi una vera e propria misura prospettica del rischio, soprattutto in un contesto in cui modelli quantitativi e intelligenza artificiale stanno ridefinendo l’accesso al credito.

La novità dello ScoringCR ICAS Compliance

Tra le principali novità dell’edizione 2026 spicca l’introduzione dello ScoringCR ICAS Compliance, un modello di valutazione allineato agli standard delle Banche Centrali.

Questo sistema integra componenti di Machine Learning, permettendo una lettura più avanzata del dato creditizio: eventi apparentemente simili possono avere impatti diversi in base alla struttura finanziaria dell’impresa e alla sua capacità di gestire le criticità.

Un cambio di paradigma che avvicina sempre più le valutazioni di CentraleRisk a quelle degli intermediari finanziari.

Un premio che certifica solidità e competitività

I Credit Reputation Awards vengono assegnati sulla base dei dati della Centrale rischi, analizzati attraverso la piattaforma MonitorCR. Il riconoscimento è riservato alle aziende con rating tra AAA e BBB (investment grade), a conferma di una gestione virtuosa del profilo creditizio.

Un risultato che non solo rafforza il rapporto con il sistema bancario, ma contribuisce a costruire basi solide per la crescita e la competitività futura.

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