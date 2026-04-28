Un anno di My Way: il cuore pulsante di Turriaco fa festa

TURRIACO – Domenica 3 maggio festeggiamo un anno di storie vissute intensamente. Festeggiamo un anno di incontri nati per caso. Festeggiamo un anno di quella piazza che a Turriaco non smette mai di battere il tempo, sempre viva, sempre giovane, sempre pronta a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto. Il My Way Cafè spegne la sua prima candelina e lo fa nel modo che gli riesce meglio: con la musica di qualità che anima ogni fine settimana, ma questa volta lo farà per un giorno intero, senza fiato e senza pause.

Il programma nel dettaglio: pranzo – l’eleganza di Cinzia Lounge Experience. Dalle 11 alle 14 la scena è tutta per la classe infinita. Ci sarà il fascino magnetico di Cinzia Borsatti, anima dello storico progetto “Cinzia Canta Mina“, che porterà in piazza il suo iconico look sospeso tra afro, vamp e Nefertiti. Ci sarà la magia dei grandi classici, da Amy Winehouse a Billie Holiday fino a Edith Piaf, reinterpretati con quel sorriso impeccabile che conquista al primo sguardo. Ci sarà, soprattutto, una voce che non ha bisogno di presentazioni, capace di rendere il lunch time un’esperienza sensoriale dedicata a chi ama le grandi donne della musica.

La colonna sonora della mondanità continua il pomeriggio – clubbing d’autore tra jazz e house. Dalle 17 il ritmo cambia, sale la pressione e l’energia si fa elettrica. Sentirete i bassi di Dj Lorence, figlio d’arte cresciuto a pane e produzioni nello studio di famiglia, capace di scaricare una house energetica arricchita dai remix di Albert Marzinotto. Sentirete il tocco magistrale alle tastiere di Franz Contadini, produttore storico della nostra regione che non smette mai di innovare. Sentirete le vibrazioni del sax di Federico Missio, jazzista tra i più celebrati del FVG, che si intrecceranno in improvvisazioni capaci di trasformare la deep house in pura jazz house.

Alchimia sonora che richiama le atmosfere di Lignano dello stesso Franz con Dante Noselli e Gianni Coletti, proprio con quella collaborazione che nel 2003 fece ballare il mondo intero con la hit “Gimme Fantasy“. Ed è il producer di Cervignano, colonna portante della dance nostrana, a ricordarci l’essenza di quello che vivremo nel momento dell’aperitivo: “suonare strumenti dal vivo improvvisando su dischi di musica house è alto livello di clubbing, roba che si fa ad Ibiza, Parigi, Londra, NY e… Turriaco! Una cosa molto bella tanto per chi ascolta quanto per chi suona, valore aggiunto alla musica house, che si fonde con il jazz e il funk. Do you remember St Germain, Kevin Yost, Jazzanova?!”

Il gran finale: torta, brindisi e buffet. Così il tramonto sarà solo l’inizio della fase più calda della festa. Alle ore 18 il momento istituzionale ma carico di emozione con il taglio della torta, il simbolo di questo primo traguardo raggiunto insieme. Alle ore 19 si aprirà il free buffet per ringraziare tutti gli amici e i clienti che rendono speciale questo locale ogni giorno dell’anno. Si balla, si mangia e si brinda fino a tardi, perché il My Way Caffè non è solo un indirizzo in Piazza Libertà 49, ma è il modo in cui Turriaco ha scelto di vivere il suo tempo.

Non mancare, perché certi compleanni si raccontano, ma quelli targati My Way vanno vissuti sulla propria pelle.

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