Udine rivoluziona i taxi: arriva la seconda guida per più corse di notte e nei festivi

UDINE – Il Comune di Udine introduce una novità significativa per migliorare la mobilità urbana: la possibilità della seconda guida per il servizio taxi. La misura rientra nell’aggiornamento del regolamento comunale sui trasporti non di linea e punta a garantire una risposta più efficace alla domanda, soprattutto nelle ore serali, notturne e nei giorni festivi, oltre che durante i grandi eventi cittadini.

Stesso mezzo, doppia operatività

L’intervento nasce dalla necessità di rafforzare il servizio in momenti particolarmente delicati, come le ore notturne e i festivi, ma anche durante festival, convegni e manifestazioni che ogni anno portano in città decine di migliaia di persone.

Per questo motivo l’amministrazione comunale ha avviato un confronto con Confartigianato e con il Consorzio fra Autisti da Piazza Udine, che riunisce i quaranta taxisti locali, per individuare una soluzione concreta.

La scelta è ricaduta sulla seconda guida: il titolare della licenza potrà affiancare un altro autista sulla stessa vettura, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Questo permetterà di estendere l’orario di attività dei taxi senza aumentare il numero di licenze o di auto.

Più taxi disponibili senza nuove licenze

Grazie a questa misura sarà possibile ampliare sensibilmente la disponibilità dei taxi, aumentando le ore di servizio dei mezzi già in circolazione. Un modo efficace per rispondere alla crescente domanda senza modificare l’attuale struttura del settore.

Come sottolinea il vicesindaco e assessore alle Attività produttive Alessandro Venanzi, l’obiettivo è quello di rendere il servizio più flessibile ed efficiente, soprattutto nelle fasce orarie più richieste:

“Negli ultimi anni Udine è cresciuta molto – evidenzia – e sono aumentate le esigenze sia dei lavoratori sia dei visitatori e turisti, soprattutto nei fine settimana e durante gli eventi”.

Gli orari della seconda guida

Gli orari di utilizzo della seconda guida sono stati definiti in modo preciso.

Dal lunedì al venerdì: dalle 19.00 alle 23.59 e dalle 00.00 alle 07.00

dalle 19.00 alle 23.59 e dalle 00.00 alle 07.00 Sabato, domenica e festivi: servizio attivo per l’intera giornata, dalle 00.00 alle 23.59

La seconda guida avrà quindi una funzione di supporto, concentrandosi nei momenti in cui la richiesta di taxi è più elevata.

Come candidarsi

Per chi fosse interessato a svolgere l’attività di seconda guida a Udine, è possibile inviare la propria candidatura via e-mail all’indirizzo info@taxiudine.it. Possono presentare domanda gli iscritti al Ruolo Conducenti, in possesso dei requisiti previsti.

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