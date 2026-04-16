Bicinicco, lite tra coinquilini finisce nel caos: 30enne aggredisce i carabinieri e viene arrestato

Doveva essere un normale intervento per riportare la calma tra coinquilini, ma si è trasformato in una situazione ad alta tensione. È quanto accaduto nella notte a Bicinicco, dove i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Palmanova, con il supporto dei colleghi della stazione locale, sono intervenuti all’interno di un’abitazione privata per sedare un diverbio.

All’arrivo dei militari, la situazione è apparsa fin da subito complessa e carica di tensione, con uno dei presenti che mostrava evidenti segni di agitazione.

Fuori controllo davanti ai militari

Protagonista dell’episodio un uomo di 30 anni, che si trovava in un evidente stato di alterazione. Il suo comportamento, inizialmente ostile, è rapidamente degenerato fino a sfociare in una violenta aggressione fisica nei confronti dei carabinieri.

La situazione è precipitata in pochi istanti, costringendo i militari a intervenire con decisione per evitare conseguenze ancora più gravi. L’uomo, ormai completamente fuori controllo, è stato infine immobilizzato anche grazie all’intervento del personale sanitario.

Determinante il supporto dei sanitari, che hanno provveduto a somministrare un tranquillante per consentire il trasferimento in sicurezza del 30enne in ospedale.

Arresto e giudizio per direttissima

Al termine dell’intervento, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Dopo le procedure di rito, è stato posto sotto piantonamento presso la struttura sanitaria.

Per lui è previsto il giudizio con rito direttissimo, fissato nella mattinata odierna, durante il quale verranno valutati i fatti accaduti e le responsabilità dell’episodio.

Carabinieri feriti durante l’intervento

L’episodio ha avuto conseguenze anche per i militari intervenuti. Durante le fasi più concitate, infatti, alcuni carabinieri hanno riportato lesioni, rendendo necessario il ricorso alle cure mediche.

Fortunatamente, le ferite sono state giudicate guaribili in pochi giorni, ma l’accaduto evidenzia ancora una volta i rischi legati agli interventi delle forze dell’ordine, anche in contesti che inizialmente possono sembrare ordinari.

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