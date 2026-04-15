Le note del cuore sulla Senna: da Monfalcone a Parigi, via Van Gogh

MONFALCONE, PARIGI – C’è il soffio del vento che unisce i cantieri della nostra Monfalcone alle rive eleganti della Senna. C’è il battito di un pianoforte che trasforma il talento locale in un linguaggio universale capace di commuovere la Ville Lumière. C’è il sogno di un artista che diventa realtà sabato 18 aprile alle ore 21:00, quando le dita di Gabriele D’Alonzo incontreranno i tasti bianchi e neri nel suggestivo Théâtre de l’Île Saint-Louis, cuore pulsante e nobile della capitale francese.

E così siamo orgogliosi di vedere un figlio della nostra terra selezionato per il Piano Revenge Festival 2026, un palcoscenico dove la musica neo-classica e le atmosfere cinematiche si fondono in un abbraccio internazionale. Siamo certi che le note di “Volti di Donna” e “Les Enfants”, composizioni originali di GDA, sapranno abitare quegli spazi storici con la stessa intensità con cui sono nate nel silenzio dello studio e della ricerca. Siamo emozionati al pensiero che brani come “Thin Line” portino un pezzo del nostro sentire oltre i confini nazionali, sancendo un riconoscimento che è frutto di studio, passione e una sensibilità fuori dal comune.

È un viaggio che si fa preghiera laica e omaggio estetico quello di Gabriele, che prima di salire sul palco ha voluto rincorrere l’ombra di Vincent Van Gogh ad Auvers-sur-Oise. È una ricerca della bellezza che nasce dal dolore quella che lo ha portato a camminare dove il pittore olandese trascorse i suoi ultimi giorni, cercando l’ispirazione per il suo “Petit Boulevard”. È una commozione profonda quella che trapela dalle sue parole, con gli occhi lucidi davanti a quel paesaggio che fu lo specchio di un’anima tormentata e immensa, capace di trasformare la sofferenza in pura arte visiva.

La musica di D’Alonzo è un ponte fatto di armonie evocative. La musica di D’Alonzo è un racconto che parte da Monfalcone per approdare nei teatri più prestigiosi d’Europa. La musica di D’Alonzo è l’esempio lampante di come il talento del territorio possa respirare l’aria del mondo senza dimenticare le proprie radici, portando con sé quell’orgoglio regionale che si fa eccellenza. Parigi ascolta, il cuore batte, e noi restiamo in attesa di sentire l’eco di quegli applausi che profumano di casa, impressionismo e infinito.

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