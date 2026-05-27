Fvg, 43 studenti premiati con soggiorni studio a Malta e Monaco: focus su lingue e futuro

La Regione Friuli-Venezia Giulia investe sui giovani e sull’internazionalizzazione delle scuole: sono 43 gli studenti premiati nell’ambito del bando regionale “Internazionalizzazione”, promosso in collaborazione con la Fondazione Pietro Pittini. I vincitori parteciperanno a un soggiorno-studio di due settimane tra Malta e Monaco di Baviera, con l’obiettivo di rafforzare competenze linguistiche, autonomia e apertura verso esperienze formative internazionali.

Premiati 43 studenti del Friuli-Venezia Giulia

La cerimonia di premiazione si è svolta al Liceo classico “Jacopo Stellini” di Udine, alla presenza dell’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen.

L’iniziativa, organizzata dalla Regione attraverso la Direzione Istruzione e il Servizio Istruzione, orientamento e diritto allo studio, è stata realizzata con la collaborazione della Fondazione Pietro Pittini e il supporto dell’Ufficio scolastico regionale.

“La mobilità internazionale rappresenta un veicolo di crescita e di investimento per i giovani” ha dichiarato Rosolen, sottolineando come la Regione stia sviluppando un sistema di interventi strutturati per rendere le scuole sempre più moderne e connesse con il contesto europeo e globale.

Il concorso di idee sul lavoro del futuro

Il bando è stato pensato come un vero e proprio concorso di idee. Agli studenti delle classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia è stato chiesto di immaginare nuovi mestieri, professioni o progetti innovativi, partendo dal tema: “La formula per la creazione del vostro futuro”.

L’iniziativa ha coinvolto 111 studenti e studentesse, che hanno presentato complessivamente 29 progetti. La commissione giudicatrice, composta da rappresentanti della Regione e della Fondazione Pietro Pittini, ha selezionato 11 progetti vincitori.

Tra questi, tre sono stati sviluppati da studenti che hanno scelto il tedesco come lingua di approfondimento del proprio percorso formativo.

Soggiorni studio a Malta e Monaco di Baviera

I 43 studenti premiati avranno l’opportunità di vivere un’esperienza internazionale dal 21 giugno al 5 luglio 2026. I soggiorni studio si svolgeranno a Malta, per il potenziamento dell’inglese, e a Monaco di Baviera, per il tedesco.

I contributi messi a disposizione dalla Fondazione Pietro Pittini copriranno numerosi aspetti dell’esperienza: lezioni linguistiche, alloggio presso famiglie ospitanti, attività culturali e assistenza organizzativa.

Secondo l’assessore Rosolen, il progetto rappresenta un percorso che intreccia “apprendimento linguistico, orientamento, autonomia personale e apertura internazionale”, elementi considerati strategici nelle politiche regionali dedicate alla crescita delle competenze e alla modernizzazione del sistema scolastico.

Un investimento sulle competenze dei giovani

L’obiettivo dell’iniziativa è rafforzare nei ragazzi non solo la conoscenza delle lingue straniere, ma anche le capacità di adattamento, confronto culturale e costruzione del proprio percorso professionale in un contesto sempre più internazionale.

Attraverso progetti di questo tipo, la Regione Friuli-Venezia Giulia punta a consolidare il rapporto tra scuola, formazione e mobilità europea, offrendo agli studenti occasioni concrete di crescita personale e professionale.

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