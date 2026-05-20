Lignano presa d’assalto anche con la pioggia: 276mila turisti e nuove regole per la Pentecoste

Il maltempo non ha fermato la voglia di mare e divertimento. Nonostante un fine settimana caratterizzato da pioggia e cielo grigio, Lignano Sabbiadoro ha registrato numeri impressionanti, confermando di essere una delle mete più amate del Nord Italia e dell’Europa centrale. Grazie al sistema di rilevamento tramite celle telefoniche, è stato infatti accertato che tra venerdì e domenica la località balneare ha accolto 276mila visitatori, con un picco massimo nella giornata di domenica pari a 94mila presenze.

Un dato che lascia intuire come l’estate 2026 possa trasformarsi in una stagione da record per il turismo lignanese, soprattutto in vista del prossimo weekend della Pentecoste, tradizionalmente tra i più affollati dell’anno.

Turisti italiani e stranieri in crescita

La maggior parte dei visitatori arrivati a Lignano proveniva dal Nord Italia. Secondo i dati raccolti, il 67 per cento dei turisti era composto da persone provenienti da Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia, con presenze minori da Piemonte ed Emilia Romagna.

Importante anche la quota di visitatori stranieri, che rappresenta il restante 33 per cento. In particolare, si tratta soprattutto di turisti provenienti da Austria e Germania, ma non sono mancati arrivi da Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, mercati storicamente molto legati alla località friulana.

Il sindaco: “Pronti a gestire grandi numeri”

Il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi, ha sottolineato come la città si stia ormai strutturando per affrontare flussi turistici sempre più importanti.

“Si tratta di numeri importanti, ai quali la località si sta progressivamente abituando sotto il profilo organizzativo e logistico e che, con ogni probabilità, si ripeteranno anche nel prossimo fine settimana, caratterizzato dalla festività della Pentecoste”, ha dichiarato il primo cittadino.

Giorgi ha ricordato inoltre che lo scorso anno la Pentecoste era caduta in un periodo meteorologicamente più favorevole, circostanza che aveva portato a una presenza ancora più elevata di visitatori italiani.

“Negli ultimi anni abbiamo costruito un sistema organizzativo, di sicurezza e di gestione dell’ordine pubblico calibrato proprio su eventi di questo tipo”, ha aggiunto il sindaco, evidenziando l’obiettivo di conciliare il divertimento dei giovani turisti con la tranquillità richiesta dalle famiglie e dai vacanzieri.

Ordinanza speciale per la Pentecoste

Proprio in vista del prossimo fine settimana, il Comune ha deciso di adottare misure straordinarie per garantire sicurezza e ordine pubblico. Il sindaco ha firmato un’ordinanza urgente valida dalle 8 del 21 maggio alle 12 del 25 maggio 2026.

Il provvedimento interesserà soprattutto l’area di Sabbiadoro compresa tra gli uffici spiaggia 1 e 19 e il relativo entroterra, zona che tradizionalmente concentra la maggiore affluenza durante la Pentecoste.

Tra le principali misure introdotte figurano:

divieto di vendita per asporto di bevande in vetro e lattina ;

; limitazioni al consumo di alcolici nelle aree pubbliche;

prescrizioni specifiche per pubblici esercizi e attività commerciali;

controlli rafforzati sulla spiaggia e nelle zone della movida.

L’obiettivo è evitare situazioni di degrado e garantire una convivenza equilibrata tra il turismo giovanile internazionale e chi sceglie Lignano per una vacanza più rilassante.

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