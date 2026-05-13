Il segno, il battito, la visione, la danza : Wandervogel firma il sipario della contemporaneità alla Galleria Spazzapan

GRADISCA D’ISONZO – E così Gradisca è pronta a trasformarsi in una passerella di sguardi dove il marmo dei palazzi riflette l’ambizione di una domenica che non accetta la banalità del riposo. Si respirerà un’aria da Upper East Side tra le mura della Galleria Spazzapan, luogo che smette di essere contenitore per farsi contenuto, trasformando il finissage in un rito sociale dove il cocktail è la cultura e l’abito è la curiosità. Sarà un gioco di specchi tra la nobiltà del territorio e la frenesia di una mondanità che cerca rifugio nel bello, un incontro programmato tra l’asfalto cittadino e le stoffe delle sale espositive che accolgono gli ultimi passi di Dodekafonija e Un secolo di disegno italiano.

Si potrebbe immaginare Carrie Bradshaw scivolare tra queste sale con la stessa disinvoltura con cui attraversa il Meatpacking District, cercando tra un bozzetto e un’installazione quella risposta che solo l’arte sa dare ai dilemmi dell’esistenza urbana. È un’atmosfera alla Sex and the City quella che vibra tra i corridoi, dove la performance diventa il pretesto per un incontro fortuito e il finissage si trasforma nel party più esclusivo della stagione, un momento in cui l’amicizia e la passione si mescolano al gusto per la rarità. È la celebrazione di una mondanità intelligente, un set cinematografico a cielo aperto dove ogni dettaglio, dal movimento di un calice alla scelta di un accessorio, contribuisce a scrivere il capitolo di una vita vissuta con intensità.

Un gesto che definisce lo stile, un dettaglio che separa l’osservatore dal protagonista, una conversazione che scivola tra i curatori Lorenzo Michelli, Chiara Tavella e Andrea Bruciati come se si trattasse di un set di alta sartoria intellettuale. Un battito che accelera sotto la spinta di un dinamismo futurista, capace di rendere elettrico il dialogo con le opere di Mario Palli, Dusa Jesih e Manuela Toselli. Un’occasione che si consuma a orario continuato, dalle 11:00 alle 19:00, permettendo alla luce di maggio di accarezzare le grafiche e i progetti con la stessa precisione di un fotografo di moda durante l’ultimo scatto della giornata.

Il carisma, il mestiere e lo stile di Wandervogel, al secolo Roberto Lisjak, fatalmente attratto dal mistero dell’arte contemporanea, si materializzerà quindi nella Corte Marco d’Aviano come il deus ex machina di una colonna sonora che non ammette repliche digitali. Il suono del vinile è l’unico linguaggio possibile per chi possiede diecimila pezzi di storia e la sensibilità di un rabdomante capace di scovare l’accordo perfetto nel silenzio assordante della folla, che per il suo credo non vive mai di fruizione passiva. La performance di W è sempre un’architettura di deep house e jazz ritmato, balearicamente intimista, flusso di coscienza sonora che trasformerà il (Good) Morning Club in una zona franca dove il tempo si piega al gusto unico di un producer conteso dalle location più esclusive dell’alto Adriatico, con tappe a Milano, Venezia, Londra, Graz, en passant.

E la bellezza si nasconde nelle pieghe di una visita guidata, nell’incontro fugace con l’artista, nel mistero di un’installazione che si lascia guardare ma mai possedere del tutto e si conferma, in questa domenica di maggio, come l’unica moneta di scambio valida in una galleria che ha deciso di parlare la lingua del presente, tra un disco che gira e un’idea che resta.

Il programma della giornata:

Ore 11.00 – 13.00. Apertura del finissage alla presenza dei curatori e degli artisti

(Good) Morning Club con Dj Set a cura di Wandervogel presso la Corte Marco d’Aviano – Palazzo Torriani (in caso di maltempo l’evento sarà sospeso)

Visite guidate e incontri con curatori e artisti:

Ore 11.30 – visita guidata alla mostra Dodekafonija

Ore 12.30 – visita guidata alla mostra Un secolo di disegno italiano

Ore 16.30 – visita guidata alla mostra Dodekafonija

Ore 17.30 – visita guidata alla mostra Un secolo di disegno italiano

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook