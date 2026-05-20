Trieste, piazza Goldoni cambia volto: demolito il muro per aumentare sicurezza e vivibilità

Piazza Goldoni a Trieste si prepara a cambiare volto con un intervento che punta a migliorare non solo l’estetica urbana, ma anche la sicurezza e la vivibilità dell’area. Al centro del progetto c’è l’abbattimento del muro centrale della piazza, considerato negli anni un elemento capace di creare zone difficili da controllare e angoli ciechi.

A fare il punto sui lavori è stato l’assessore regionale alle Autonomie locali e sicurezza Pierpaolo Roberti, intervenuto durante un sopralluogo al cantiere insieme all’assessore comunale alle Politiche del territorio Michele Babuder.

Un progetto per sicurezza e vivibilità

Secondo Roberti, l’eliminazione della barriera rappresenta un passaggio simbolico ma anche concreto per la città. L’obiettivo è quello di restituire ai cittadini uno spazio più aperto, accessibile e facilmente controllabile.

L’intervento è finanziato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia attraverso la linea dedicata alla riqualificazione urbana delle aree considerate a rischio degrado. Oltre alla demolizione del muro, il progetto comprende anche il livellamento delle pavimentazioni, la ripiantumazione delle alberature e l’ampliamento delle vasche della fontana.

“Non si tratta soltanto di un’opera di abbellimento urbano – ha spiegato Roberti – ma di un progetto pensato anche per aumentare la sicurezza. Una piazza più aperta, illuminata e accessibile consente un controllo più semplice ed efficace del territorio”.

Videosorveglianza e abbattimento delle barriere

Il piano di riqualificazione include anche nuovi strumenti per migliorare la fruibilità della piazza. Sono infatti previsti sistemi di videosorveglianza, percorsi di accesso più agevoli e l’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’obiettivo di rendere l’area più inclusiva.

Per la Regione, la sicurezza urbana non passa esclusivamente attraverso controlli e repressione, ma anche dalla qualità degli spazi pubblici. Roberti ha infatti sottolineato come ambienti ordinati, progettati in modo funzionale e facilmente monitorabili possano contribuire concretamente a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

La strategia della Regione

L’intervento su piazza Goldoni rientra in una strategia più ampia della Regione Friuli-Venezia Giulia, che punta a sostenere i Comuni nella riqualificazione delle aree urbane sensibili.

Roberti ha confermato la volontà dell’amministrazione regionale di continuare a finanziare progetti simili anche in altre zone del territorio regionale e cittadino, nella convinzione che il recupero degli spazi pubblici possa rappresentare un tassello importante nella costruzione di città più sicure e vivibili.

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