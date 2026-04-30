Udine, riapre dopo 20 anni l’edificio di via San Francesco e diventa hub Insiel

È stata inaugurata ieri, 29 aprile, la nuova sede di Insiel in via San Francesco 4 a Udine, un progetto che unisce innovazione digitale e valorizzazione del patrimonio pubblico. Un momento significativo per il Friuli-Venezia Giulia, che rafforza il proprio percorso di trasformazione tecnologica partendo proprio dal recupero di un immobile storico.

Un edificio recuperato dopo vent’anni di inutilizzo

L’intervento ha restituito piena funzionalità a una struttura pubblica rimasta inutilizzata per quasi due decenni. Dopo circa due anni di lavori e un investimento complessivo di oltre 4,7 milioni di euro, l’edificio è stato trasformato in un moderno centro tecnologico al servizio della Regione.

La struttura si sviluppa su quattro livelli per circa 2.500 metri quadrati; i primi due piani destinati a uffici, il terzo alle aree tecniche e gli spazi interrati dedicati agli impianti.

Gli ambienti ospitano circa cento postazioni di lavoro, sale riunioni attrezzate e spazi flessibili progettati per favorire collaborazione e produttività.

Callari: “Innovazione e territorio sempre più vicini”

All’inaugurazione erano presenti l’assessore regionale Sebastiano Callari, rappresentanti istituzionali e locali, tra cui l’assessore comunale Gea Arcella e il presidente di Assinter Italia Pier Paolo Greco. A guidare la visita è stato l’amministratore unico di Insiel, Diego Antonini.

Callari ha sottolineato il valore strategico dell’intervento: “Portare il motore tecnologico della Regione nel centro della città significa rafforzare il legame tra innovazione, istituzioni e territorio”.

Secondo l’assessore, Insiel si conferma sempre più centrale nei processi di digitalizzazione della Pubblica amministrazione, contribuendo allo sviluppo di servizi moderni e accessibili.

Insiel motore della trasformazione digitale regionale

La nuova sede rappresenta un tassello fondamentale per il futuro digitale del Friuli-Venezia Giulia. Come evidenziato da Antonini, l’obiettivo è rafforzare la presenza sul territorio e attrarre professionalità qualificate, creando un ecosistema orientato all’innovazione.

“Questa sede valorizzerà competenze e sosterrà la crescita del sistema digitale regionale”, ha dichiarato l’amministratore unico.

Un investimento strategico per comunità e Pubblica amministrazione

Oltre al valore tecnologico, il progetto assume un forte significato anche sul piano urbano e sociale:

recupero di un immobile storico nel cuore di Udine ;

; maggiore efficienza per la Pubblica amministrazione ;

; ambienti di lavoro moderni e sostenibili.

L’intervento consente inoltre di garantire risparmi gestionali e una maggiore vicinanza di Insiel alle esigenze del territorio.

Un simbolo di innovazione e rilancio urbano

Con questa inaugurazione, Insiel consolida il proprio ruolo di motore dell’innovazione digitale regionale, contribuendo non solo allo sviluppo tecnologico ma anche alla valorizzazione del patrimonio collettivo.

Un progetto che rappresenta, allo stesso tempo, rigenerazione urbana, crescita economica e visione futura, restituendo alla comunità un bene pubblico trasformato in un centro strategico per il Friuli-Venezia Giulia.

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