Udine, verso l’inaugurazione della nuova sede Insiel

UDINE – Prosegue a ritmo sostenuto il progetto della nuova sede di Insiel, con i lavori ormai in fase avanzata. Nella giornata di ieri, 16 marzo, gli assessori regionali Sebastiano Callari e Barbara Zilli hanno effettuato un sopralluogo al cantiere di via San Francesco, accompagnati dall’amministratore unico della società ICT regionale, Diego Antonini.

L’intervento rappresenta un tassello strategico per lo sviluppo tecnologico del territorio e segna il recupero di un immobile pubblico rimasto inutilizzato per circa vent’anni.

Cantiere in fase finale: completamenti entro aprile

Durante la visita, la delegazione ha potuto verificare lo stato di avanzamento dei lavori, esprimendo grande soddisfazione per il risultato raggiunto finora.

Il primo piano è già completamente operativo, con sale riunioni, arredi e impianti tecnologici funzionanti, mentre il secondo piano e la copertura saranno ultimati entro metà aprile, con interventi mirati su isolamento acustico, sicurezza e modernizzazione degli impianti.

L’intero progetto di riqualificazione ha un valore complessivo di oltre 4,7 milioni di euro, comprensivi degli oneri per la sicurezza.

Recupero di un edificio storico e risparmio per la Regione

«Si tratta di un intervento assolutamente importante per Insiel e per la città», ha dichiarato l’assessore Callari, sottolineando come il recupero di un palazzo storico abbandonato permetterà anche di ridurre i costi legati agli affitti attualmente sostenuti.

La nuova sede, ha aggiunto, contribuirà a rendere la società ICT regionale ancora più vicina alle esigenze del territorio.

Spazi moderni e lavoro agile

L’edificio, costruito negli anni ’50 e oggi completamente riqualificato, ospiterà circa cento postazioni di lavoro dotate delle più moderne soluzioni tecnologiche.

Come evidenziato dall’assessore Zilli, il progetto punta anche a rivitalizzare il centro cittadino, restituendo alla comunità un immobile pubblico valorizzato e funzionale.

Sulla stessa linea anche l’amministratore unico Antonini, che ha posto l’accento sulle innovazioni organizzative: la nuova sede sarà progettata per favorire il lavoro agile, con impianti gestibili da remoto, ambienti flessibili e spazi pensati per migliorare efficienza, collaborazione e fruibilità.

Una struttura moderna su quattro livelli

L’immobile si sviluppa su quattro livelli fuori terra per circa 2.500 metri quadrati:

primo e secondo piano destinati agli uffici;

terzo piano dedicato alle aree tecniche;

locali interrati per gli impianti.

Il piano terra, ad eccezione dell’ingresso, resta di altra proprietà.

Inaugurazione prevista tra aprile e maggio

Se il cronoprogramma verrà rispettato, l’inaugurazione ufficiale della nuova sede Insiel è prevista tra fine aprile e inizio maggio.

Un passaggio simbolico e concreto che segna non solo il completamento di un importante intervento edilizio, ma anche un investimento deciso nel futuro digitale del Friuli-Venezia Giulia.

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