Il battito che scotta, il tramonto che seduce: al Castello di Udine arriva Bob Sinclar, “le roi” della dance!

UDINE – Il tramonto non è una semplice questione di luce, il tramonto non è un momento per cuori deboli, il tramonto non è mai stato così pericolosamente attraente come quello che ci aspetta sabato 30 maggio. Mentre il resto della provincia annega nella solita mediocrità fatta di sagre polverose e vini mediocri o birra sgasata in bicchieri di plastica, il Castello di Udine si prepara a diventare il teatro di un rito profano dove l’eleganza si mescola al battito sensuale della dancefloor internazionale. Non chiamatelo solo evento, chiamatelo il punto di non ritorno per chiunque pretenda che l’inizio dell’estate abbia un sapore diverso dal solito, banale e quotidiano grigiore di chi non sa cosa sia il vero glamour. I can feel it!

Vogliamo la pelle che vibra sotto i colpi di hit planetarie, vogliamo gli sguardi che si incrociano mentre Bob Sinclar, si proprio lui – le roi della dance! – trasforma il capoluogo friulano in un’appendice bollente di Ibiza, facendo tappa agli amati Champs Elysées, e la sensazione di essere al centro del mondo.

Vai col programma: dalle 17.00 l’aria si caricherà di tensione elettrica alimentata dai set di Pietro Berti, Andrea Lizzio, Manuel Zolli e Daniel Vitagliano, preparando il terreno per l’arrivo di sua maestà previsto verso le 19.30. Sarà un’estasi di ritmi house e calici di vino d’eccellenza, un cortocircuito tra la storia millenaria delle mura friulane e il futuro della musica elettronica che vi lascerà senza fiato e con una voglia matta di non tornare più alla realtà.

Potrete scegliere di restare in disparte a guardare il riflesso di questo splendore, oppure puntare ai 55 euro per le tre degustazioni, come anche di indirizzarvi al vertice assoluto con i 90 euro dell’Experience Dinner sulla terrazza della Casa della Contadinanza. I biglietti sono in vendita su Ticketone e TicketSms già da giovedì 2 aprile, ed è garantito che l’indecisione sarà la vostra condanna a una serata passata a guardare le stories di chi ha avuto più ambizione in una serata fatta non per finire con un semplice brindisi formale, ma per perdersi nel ritmo. Can you feel it?!

C’è chi aspetta ancora un miracolo per sentirsi vivo, c’è chi si perderà tra i rimpianti di un’occasione sprecata, c’è chi quel miracolo lo troverà al castello di Udine seguendo l’unico vero battito che conta. Il Sunset in the Castle sarà l’intrigo perfetto per chi ha ancora il coraggio di desiderare l’eccellenza in un mondo di copie sbiadite. Per cui non cercate scuse, ma di essere abbastanza intriganti da meritarvi questo tramonto. Quale sarà il tuo prossimo pretesto per mancare all’unico appuntamento che conta davvero in questa regione? I can feel it. Can you feel it?!

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook