Nel Blu: quando l’Italia imparò a volare!

GRADISCA D’ISONZO – Era un Paese che improvvisamente si scopriva felice. Era un Paese che guardava al domani senza più il peso dei detriti del passato. Era un Paese che si specchiava negli occhi carichi di futuro dei suoi figli, pronti a correre verso il benessere del boom economico. Quel momento magico a cavallo del 1958, dove la speranza non era solo un concetto astratto ma un battito cardiaco collettivo, trova la sua incarnazione definitiva in un uomo capace di spalancare le braccia al mondo intero e insegnargli di nuovo a sognare.

È la voce di Domenico Modugno a raccontare questa trasformazione. È la voce di un ragazzo partito dalla Puglia più profonda e allora dimenticata, quella terra ai margini del regno, per andare a caccia di fortuna come attore. È la voce di chi ha saputo trasformare un urlo liberatorio in un inno mondiale, spazzando via ogni residuo fosco del dopoguerra con un semplice, immenso “Volare“. Mario Perrotta, con il suo talento guascone e la sua proverbiale testardaggine, porta in scena un racconto intimo e viscerale, un omaggio che non vuole solo celebrare un mito, ma ritrovare quel senso di possibilità che sembra essersi smarrito tra le pieghe del tempo.

Vogliamo credere che la felicità esista, anche se fragile, che la musica possa ancora essere il ponte tra la nostra terra e il cielo più limpido, che l’ostinazione di un artista possa ricordarci chi eravamo quando avevamo tutto il futuro davanti. In questo spettacolo, prodotto da Permar in collaborazione con Emilia Romagna Teatro ERT, la regia di Paola Roscioli e gli arrangiamenti dell’ensemble composto da Vanni Crociani, Massimo Marches e Giuseppe Franchellucci creano un’altra voce per Mimmo, una dimensione sonora che va oltre le parole per toccare corde arcaiche e potentissime.

L’appuntamento con questa esplosione di passione e ardore è fissato per martedì 21 aprile 2026 alle ore 21:00. Sarà l’occasione perfetta per lasciarsi trascinare via da quel vento che ancora oggi, dopo quasi settant’anni, non ha smesso di soffiare tra i capelli di chi ha il coraggio di chiudere gli occhi e cantare. Anche se… penso che un sogno così non ritorni mai più.

Per info e biglietti: Nel Blu, Artisti Associati

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