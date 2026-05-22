Udine, scoperto compro oro abusivo in hotel: sequestrati gioielli e preziosi

Un’attività di compravendita abusiva di oro e preziosi è stata scoperta a Udine dai carabinieri e dalla guardia di finanza. Quattro cittadini tedeschi, di età compresa tra i 19 e i 31 anni, sono stati denunciati alla procura della Repubblica dopo essere stati sorpresi all’interno di un hotel del capoluogo friulano mentre acquistavano oro, gioielli e altri beni di valore senza le autorizzazioni previste dalla legge. L’operazione è scattata nella mattinata del 20 maggio grazie a un controllo congiunto dei carabinieri della stazione di Feletto Umberto e dei militari del nucleo operativo del comando gruppo della guardia di finanza di Udine.

Gli annunci sui giornali per attirare i venditori

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i quattro avevano organizzato l’attività prenotando una sala al piano terra di un noto albergo cittadino. Nei giorni precedenti avevano inoltre pubblicato annunci su alcuni quotidiani locali per attirare potenziali clienti interessati a vendere oro e oggetti preziosi.

Negli annunci venivano promessi prezzi di acquisto dell’oro superiori a quelli di mercato, un dettaglio che aveva spinto numerose persone a presentarsi in hotel con gioielli e altri beni da vendere. Oltre all’oro, i quattro si dichiaravano disponibili ad acquistare anche pellicce, orologi, argenteria, monili e oggetti di antiquariato.

Durante la mattinata diverse persone si sono effettivamente recate nella sala dell’albergo con l’intenzione di concludere trattative di vendita.

Le irregolarità riscontrate durante il controllo

Al momento dell’intervento, i militari hanno verificato che i quattro soggetti erano completamente privi delle autorizzazioni obbligatorie per svolgere attività di compro oro e commercio di preziosi.

Gli accertamenti hanno evidenziato anche l’assenza dei registri di carico e scarico dell’oro, documentazione obbligatoria per tracciare le operazioni effettuate e garantire la regolarità del settore.

Per questo motivo i quattro cittadini tedeschi sono stati segnalati alla procura della Repubblica di Udine per la violazione del decreto legislativo 92 del 25 maggio 2017, che disciplina l’attività di compro oro e impone l’iscrizione al registro degli operatori autorizzati.

Contestata inoltre la violazione dell’articolo 127 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che prevede l’obbligo di ottenere una licenza rilasciata dal questore per esercitare il commercio di oggetti preziosi.

Oro e gioielli sequestrati

Nel corso dell’operazione le forze dell’ordine hanno sequestrato l’oro, i gioielli e tutta la merce trovata in possesso dei quattro indagati. Il materiale è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ora dovrà valutare le responsabilità dei soggetti coinvolti e l’eventuale provenienza dei beni acquistati.

L’intervento rientra nelle attività di contrasto al commercio abusivo di preziosi e alla tutela della tracciabilità delle operazioni nel settore dell’oro usato, ambito particolarmente monitorato dalle autorità per prevenire riciclaggio e traffici illeciti.

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