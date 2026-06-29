Sussidio pensionati 2026: pagamento entro metà luglio ma aumenta a 450 euro

Il sussidio regionale una tantum per i pensionati del Friuli-Venezia Giulia sarà accreditato entro la metà di luglio 2026, e non più entro il 30 giugno come inizialmente previsto. Lo slittamento, annunciato dall’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, è legato a passaggi tecnici necessari tra Regione e Inps, ma porta con sé anche una novità rilevante per i beneficiari: l’importo del contributo aumenta da 350 a 450 euro.

La misura, destinata ai titolari di pensioni erogate dall’Inps, conferma quindi il proprio obiettivo di sostegno diretto alle persone più esposte all’aumento del costo della vita. Il rinvio di alcune settimane non cambia le modalità di erogazione: il sussidio sarà infatti versato automaticamente, seguendo lo stesso canale utilizzato per il pagamento della pensione.

Perché il sussidio slitta da giugno a luglio

Secondo quanto spiegato dall’assessore Rosolen, il rinvio dell’accredito è dovuto alle necessarie formalizzazioni tecniche tra Regione e Inps. Procedure indispensabili, ha chiarito l’esponente della Giunta, proprio perché quest’anno il contributo è stato rafforzato dalla Regione.

Il passaggio da 350 a 450 euro ha infatti richiesto un aggiornamento dell’iter amministrativo e delle intese operative con l’istituto previdenziale. Si tratta dunque di uno slittamento definito “lieve” dalla Regione, ma collegato a un aumento concreto dell’aiuto economico destinato ai pensionati.

La nuova finestra indicata per il pagamento è quella di metà luglio 2026, data entro la quale il sussidio dovrebbe essere accreditato ai beneficiari.

Un aiuto più alto contro il caro vita

L’incremento del contributo rappresenta il punto centrale del provvedimento. Con l’aumento a 450 euro, la Regione punta a rendere più incisivo il sostegno alle persone che, vivendo di pensione, risentono maggiormente dell’aumento dei prezzi e delle spese quotidiane.

Rosolen ha sottolineato come la decisione della Giunta confermi l’impegno dell’Amministrazione regionale nel sostenere i pensionati e le fasce più fragili della popolazione, in un contesto in cui il costo della vita continua a pesare sui bilanci familiari.

Il contributo una tantum non sostituisce la pensione né modifica l’assegno previdenziale ordinario, ma si aggiunge come sostegno economico straordinario regionale. La sua natura automatica consente inoltre di evitare ulteriori adempimenti ai cittadini aventi diritto, semplificando la ricezione dell’aiuto.

Come sarà erogato il contributo

Il sussidio sarà versato con le stesse modalità previste per il pagamento della pensione. Questo significa che i beneficiari lo riceveranno attraverso il canale già utilizzato per l’accredito ordinario dell’assegno pensionistico.

La scelta dell’erogazione automatica tramite Inps consente alla Regione di raggiungere direttamente i destinatari della misura, senza introdurre passaggi burocratici aggiuntivi per i pensionati. L’obiettivo è garantire un trasferimento rapido e ordinato, una volta completate le formalizzazioni tecniche richieste dall’aumento dell’importo.

Per i pensionati interessati, dunque, la novità principale è duplice: il pagamento arriverà entro metà luglio e il valore del contributo sarà più alto rispetto al passato.

Possibile ampliamento della platea

La Regione guarda anche a un ulteriore sviluppo della misura. Rosolen ha infatti anticipato che, in sede di assestamento di bilancio, l’Amministrazione prevede di lavorare per ampliare la platea dei beneficiari del sussidio.

Si tratta di un passaggio rilevante, perché potrebbe estendere il sostegno a un numero maggiore di pensionati, rafforzando l’impatto sociale dell’intervento. Al momento, il dato certo riguarda lo slittamento dell’erogazione e l’incremento dell’importo a 450 euro, mentre l’ampliamento dei beneficiari sarà definito nel quadro delle prossime decisioni di bilancio.

Una misura attesa dai pensionati

Il sussidio regionale per il 2026 si inserisce nel quadro delle politiche di sostegno al reddito promosse dal Friuli-Venezia Giulia a favore delle persone anziane e dei nuclei più vulnerabili. La scelta di aumentare l’importo segnala la volontà di rendere l’intervento più aderente alle esigenze attuali, in particolare per chi deve affrontare spese crescenti con entrate fisse.

Il rinvio dell’accredito, inizialmente atteso entro fine giugno, potrà quindi generare qualche attesa in più, ma la Regione ha chiarito che il pagamento è previsto entro la metà del mese di luglio. Per i pensionati aventi diritto, il contributo arriverà in automatico e sarà più consistente: 450 euro una tantum, contro i 350 euro degli anni precedenti.

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