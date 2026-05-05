Sconto carburanti FVG, boom di richieste: 30mila in 3 mesi e oltre 100 euro di risparmio medio

A soli tre mesi dall’avvio della gestione regionale del sistema di agevolazione carburanti, i numeri parlano chiaro: oltre 30mila richieste registrate, un dato che supera quello gestito in un intero anno dalle Camere di commercio, che si attestava su una media di circa 25mila pratiche.

A evidenziarlo è stato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro, intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sull’andamento del servizio. Un risultato che dimostra come il passaggio alla Regione abbia determinato una forte accelerazione nell’accesso al beneficio da parte dei cittadini.

Un successo senza precedenti

“Un successo senza precedenti che conferma la bontà della scelta di internalizzare e digitalizzare il servizio”, ha dichiarato Scoccimarro.

Al 30 aprile, infatti, risultano già migliaia di pratiche evase, con una media di 1.829 istanze concluse a settimana, pari a circa 382 al giorno. Numeri significativi che, in alcuni casi, hanno comportato tempi di attesa di qualche giorno o fino a due settimane.

Secondo l’assessore, l’aumento delle richieste è legato a diversi fattori:

la gratuità del servizio , prima soggetto a un costo di 20 euro;

, prima soggetto a un costo di 20 euro; la possibilità di attivazione autonoma tramite sito web o app ;

; il livello di convenienza dello sconto applicato.

Crescono tessere digitali e app

L’effetto della digitalizzazione si riflette anche nei dati di utilizzo: in tre mesi si è registrata una crescita del 34,6% delle tessere digitali attive, che hanno raggiunto quota 370mila.

Parallelamente, l’app QRfvg ha visto un incremento del 41,9% dei download, superando le 209mila installazioni.

Un segnale evidente di come i cittadini abbiano accolto positivamente un sistema più semplice e accessibile, che consente di gestire tutto in modo rapido e autonomo.

Prezzi competitivi anche rispetto alla Slovenia

Uno degli elementi più rilevanti riguarda la competitività dei prezzi. “Oggi risultano inferiori a quelli sloveni”, ha sottolineato Scoccimarro.

Le risorse generate dal sistema restano inoltre sul territorio: a fronte di entrate stimate tra 120 e 130 milioni di euro, oltre la metà viene restituita sotto forma di sconti. Questo si traduce in un risparmio medio di 104 euro per cittadino.

Diesel e sconti significativi

Particolarmente competitivi anche i prezzi sul diesel. Grazie allo sconto regionale, si arriva a un abbattimento fino a:

39 centesimi al litro sulla benzina per le auto ibride;

per le auto ibride; 30 centesimi al litro sul diesel.

Una leva importante che consente al Friuli-Venezia Giulia di confrontarsi con i mercati oltreconfine, dove attualmente i prezzi base sono di 1,64 euro per la benzina e 1,71 euro per il diesel in Slovenia.

Sicurezza e futuro del sistema

Sul fronte della sicurezza, l’assessore ha rassicurato i cittadini: il sistema basato su Qr Code è protetto e rispetta pienamente le norme sulla privacy. I sistemi informatici regionali, gestiti da Insiel, non permettono accessi a soggetti terzi.

Tra i prossimi obiettivi c’è l’estensione del servizio ai distributori automatici, un traguardo complesso anche dal punto di vista economico, ma su cui la Regione sta già lavorando.

Infine, il modello adottato dal Friuli-Venezia Giulia ha attirato l’attenzione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha richiesto una copia del progetto, segno di un’iniziativa destinata a fare scuola.

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