Il vero tango si suona a Ronchi: Tango y Copas, sesta edizione

RONCHI DEI LEGIONARI – E così, da ben sei estati a questa parte, l’indirizzo degli appassionati di tango, e del buon gelato artigianale, è a Ronchi dei Legionari in via Gabriele D’Annunzio dove, i mercoledì sera di luglio, nella suggestiva cornice della già rinominata Villa Frio Frio, si danno appuntamento i migliori musicisti ed appassionati della musica argentina provenienti da tutta la regione ospiti di Miguel y Rita, storici titolari che da poco hanno festeggiato ben trentacinque anni di attività!

Per tre mercoledì di luglio dalle ore 21.00 va in scena quindi Tango y Copas, esperienza plurisensoriale nella quale ascoltare musica di qualità «accompagnata da deliziose coppe gelato al compás del tango argentino! Dal vivo e con mucha onda!» come sottolineano i titolari stessi.

Apre mercoledì 2 luglio il Son du Xangô Trio con Astor Piazzolla Reminiscence 1974, formazione nata diversi anni fa con l’intento di creare un progetto di tango contemporaneo che riproponesse la musica che Piazzolla sviluppò a partire dagli anni Sessanta, introducendo strumenti che tradizionalmente non venivano utilizzati nel tango argentino. Entrano così strumenti che conferiscono all’ensemble una sonorità “elettrica”, con influenze jazz e rock e che porterà, tra le altre, alla registrazione di Libertango, brano che segna la svolta rivoluzionaria di questa musica e che simboleggia il passaggio dal tango tradizionale al Nuevo Tango. Il trio, formato da Patricio Bonfiglio (originario di Buenos Aires e che collabora con le più importanti orchestre di tango) bandoneón, Margherita Crisetig sax soprano e baritono, Alessandro Scolz pianoforte e tastiere, propone anche alcune reinterpretazioni di tanghi tradizionali, che si intrecciano con l’eredità musicale di Piazzolla, insieme a una varietà di composizioni dell’autore, provenienti da diversi periodi della sua straordinaria carriera creativa.

Miguel Angel e Lautaro Acosta, padre e figlio, arrivano da un percorso legato maggiormente al folklore. Miguel Angel è un chitarrista argentino e da Torino poi, dove si è trasferito, ha iniziato a rielaborare questa musica abbinata proprio al tango; con suo figlio Lautaro, violinista, proporrà un repertorio molto interessante con brani meno conosciuti in Italia ma estremamente importanti nella storia della musica tradizionale argentina. Il 9 luglio è la festa dell’indipendenza argentina, per questo il loro concerto si intitola Independencia, con un repertorio consono a questa data patriottica e con ogni probabilità il brano 9 de julio in scaletta!

“Al FF succede un qualcosa di davvero unico, e te lo dico io che giro tantissimo col tango: in giro ci sono sempre gli stessi format, spesso stereotipati, a Ronchi invece c’è quello che noi (e soprattutto Garcia Lorca) definiamo el duende: c’è magia, un pubblico attento e una situazione suggestiva che racconta la vera cultura della nostra musica. Se dico che RdL è una vera e propria roccaforte del tango in questo senso non esagero!” è la dichiarazione d’amore di Eduardo Contizanetti, ospite fisso della rassegna che il 16 luglio vedrà il sipario con la sua chitarra e Analia Caril, argentina che vive a Barcellona, una delle voci più importanti della scena tango in tutta la Spagna. Una special guest insomma a chiudere l’ultima serata con Corazon al Sur, repertorio impostato su l’omaggio a Eladia Blazquez, una delle poche donne compositrici nella storia del tango (già paroliere di Adios Nonino di Piazzolla!). E per non farci mancare niente il ritorno di Rudy Chernicoff, grande attore argentino, cabarettista con un tocco comico che il pubblico ricorda per le risate da crampi allo stomaco di qualche edizione or sono.

Per ogni serata inoltre prevista l’esibizione di una coppia di ballo con Sara Barile e Davide Zucca, Natascha Milosevic e Alfredo Rutar, Benedetta Andreani e Francesco Battaglia e l’angolo della poesia curata da Miguel Vitullo in persona.

Per info e prenotazione tavoli: 0481474106

