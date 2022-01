Guardia medica sempre più in sofferenza

FVG – «Da una parte le segnalazioni dei medici sulle difficoltà con cui si trovano nel lavorare con organici ridotti al lumicino, dall’altra i disagi dei cittadini che in molti territori non possono più contare su un servizio sanitario essenziale». Così la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, ha presentato una mozione per impegnare la Giunta regionale ad adeguare, viste le difficoltà emergenti, i compensi dei medici della Continuità assistenziale. «La Regione può intervenire in termini migliorativi, come ha già fatto il Veneto – aggiunge Liguori -. Continueremo a insistere, dalla parte dei medici e dei cittadini».