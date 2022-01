Dose booster: i centri vaccinali allestiti in forma straordinaria

UDINE – Al fine di contenere al minimo il rischio di congestione dei centri vaccinali in concomitanza con la scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 e con l’incremento di attività a seguito dell’obbligo vaccinale disposto con il decreto-legge varato dal Governo il 5 gennaio 2022, l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale informa che le agende per la prenotazione della dose Booster (terza dose) presentano ancora ampia disponibilità, in particolar modo presso i centri vaccinali allestiti in forma straordinaria come nella tabella sottoriportata:

LOCALITA’ DISPONIBILITA’ MANZANO (dal 11 al 16 gennaio 2022) presso Palasport di Via Olivo 9.000 posti LATISANA (dal 18 al 23 gennaio 2022) Presso Palasport di Via Giovanni Bottari 33 9.000 posti CODROIPO (dal 25 al 30 gennaio 2022) presso Palazzetto dello Sport Via Circonvallazione Sud 9.000 posti

Tutti i cittadini che necessitano di completare il percorso vaccinale sono pertanto invitati ad approfittare dell’opportunità e a prenotare l’appuntamento tramite i consueti canali: