GORIZIA – L’organizzazione Invasioni Creative, in collaborazione con l’In\Visible Cities Festival e il Comune di Gorizia, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Carigo, ha lanciato una call per la partecipazione alla scuola estiva “Arti Multimediali e Partecipative”. Questa iniziativa, in programma dal 29 agosto al 1° settembre 2024, si terrà a Gorizia, che nel 2025, insieme a Nova Gorica, sarà Capitale Europea della Cultura.

Opportunità unica per i giovani artisti

La call si rivolge a studenti e studentesse, professioniste e professionisti del mondo dell’arte, della performance e della multimedialità. L’obiettivo è di offrire un’occasione di alta formazione e di networking con realtà artistiche e performative e comunità locali. I 10 selezionati riceveranno la copertura delle spese di vitto, alloggio e trasporto per tutta la durata della scuola estiva, permettendo così una partecipazione senza preoccupazioni economiche.

Come candidarsi

Per proporre la propria candidatura, è necessario inviare entro l’8 agosto il proprio curriculum vitae insieme a un video di presentazione all’indirizzo email organizzazione@invasionicreative.it. I candidati devono essere residenti in Italia e avere meno di 35 anni. I 10 partecipanti selezionati saranno contattati nel corso della settimana seguente.

Obiettivi della scuola estiva

La scuola estiva “Arti Multimediali e Partecipative” ha l’obiettivo di:

Mettere in rete i giovani partecipanti con realtà artistiche e comunità locali.

i giovani partecipanti con realtà artistiche e comunità locali. Favorire dinamiche di sostenibilità e innovazione .

. Offrire un’occasione di alta formazione grazie al confronto con professionisti affermati a livello italiano ed europeo.

grazie al confronto con professionisti affermati a livello italiano ed europeo. Stimolare la produzione artistica e performativa di giovani artisti e artiste, offrendo una chiave di lettura creativa e non convenzionale di storie, memorie e interazioni con il pubblico.

Il programma

La scuola estiva proporrà un percorso intensivo strutturato in tre moduli di approfondimento:

Street Cinema

A cura di Tekla Taidelli, questo laboratorio pratico utilizzerà le tecniche di neorealismo di strada tramite il linguaggio cinematografico. Sarà un’occasione per esplorare nuove forme di espressione artistica in contesti urbani.

Expanding Theatre

Condotto da Caroline Bernaud e Stegan Kaegi di Rimini Protokoll, il laboratorio permetterà di comprendere le modalità di creazione di format performativi inediti, che integrano teatro, partecipazione e nuove tecnologie.

Multimedia Experience

Gestito da IKON, con sede a Milano e Udine, questo modulo illustrerà come creare esperienze immersive in contesti culturali al di fuori del teatro e del cinema, utilizzando le nuove tecnologie per raccontare realtà culturali.

Collaborazioni e incontri

All’interno della scuola estiva, saranno organizzati momenti dedicati in collaborazione con il festival di teatro urbano e multimediale In\Visible Cities. Questo festival, che si terrà negli stessi giorni a Gorizia, offrirà spettacoli, installazioni e incontri, dando ai partecipanti l’opportunità di entrare in contatto con realtà artistiche nazionali e di confrontarsi con esperienze artistiche non convenzionali.

